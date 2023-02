Im Pflegebereich werden Fachkräfte gesucht. Das Käthe-Kollwitz-Berufskolleg bietet eine Ausbildung an, mit der die nötigen Voraussetzungen geschaffen werden. (Symbolfoto)

Ausbildung Job in der Pflege: Berufskolleg hilft bei Voraussetzungen

Oberhausen. Das Oberhausener Käthe-Kollweg-Berufskolleg bietet eine spezielle Ausbildung an. Damit kann der Einstieg in den Pflegeberuf gelingen.

Auch im Pflegebereich werden derzeit Fachkräfte gesucht. Manchen, die sich dafür interessieren, fehlen allerdings die nötigen Voraussetzungen wie der mittlere Schulabschluss. Das Oberhausener Käthe-Kollwitz-Berufskolleg bietet eine spezielle Ausbildung an, mit der der Einstieg in die Pflege gelingen kann.

Die Ausbildung ist im Bereich Sozialassistenz mit dem Schwerpunkt Pflege angesiedelt. Sie richtet sich an diejenigen, die sich für eine dreijährige Pflegeausbildung interessieren. Im Rahmen der zweijährigen Ausbildung am Käthe-Kollwitz-Berufskolleg können ein staatlich geprüfter Berufsabschluss und der mittlere Schulabschluss erworben werden. Auf Antrag besteht in der Folge die Möglichkeit, die dreijährige Pflegeausbildung um ein Jahr zu verkürzen.

>>>Auch interessant:Berufskolleg: Anmeldeverfahren geht weiter – Nächste Termine

Weiterhin kann natürlich auch die Ausbildung im Bereich Sozialassistenz mit den bewährten Feldern Alten-, Kranken- und Behindertenhilfe gewählt werden. Die Möglichkeit zur Anmeldung besteht am 23. Februar 2023 von 10 bis 18 Uhr im Käthe-Kollwitz-Berufskolleg, Richard-Wagner-Allee 40. Alle zur Anmeldung wichtigen Informationen sind auf der Homepage einsehbar: www.kkbk-ob.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen