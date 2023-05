Jetzt wirklich: Oberhausen will City mit neuen Ideen pushen

Wie düster oder hoffnungsfroh sieht die Zukunft der Marktstraße in der Oberhausener Innenstadt wirklich aus? Externe Fachleute und Experten des Oberhausener Rathauses haben ein neues Konzept erarbeitet, das erstmals am Dienstag präsentiert wird.

Oberhausen. Lange wurde geredet, jetzt will Oberhausen die Lage der Innenstadt kräftig anpacken – mit einem neuen Konzept. Das wird am Dienstag vorgestellt.

Viel ist schon über den Niedergang der Oberhausener Innenstadt geredet worden, viele vermissen frühere Warenhäuser und Familiengeschäfte. War früher aber wirklich alles besser? Ist heute wirklich alles schlecht? Welche Mängel müssen wie behoben werden? Welche Stärken unterstützt werden? Darüber wollen Spitzenbeamte und -angestellte der Stadt Oberhausen mit Anwohnern, Fachleuten, Geschäftsleuten und Immobilieneigentümern reden.

Fachleute haben neues Konzept für Innenstadt erarbeitet

Denn das Oberhausener Rathaus arbeitet an einer Neukonzeption für die so oft und so hart gescholtene City, die eine zukunftsfähige Perspektive aufzeigen soll. So wurden zwei externe Fachbüros beauftragt, die mit dem zuständigen Stadtamt ein Konzept erarbeitet haben, wie die Marktstraße künftig gestaltet und genutzt werden soll. Dieser Plan wird jetzt am Dienstag erstmals der Öffentlichkeit präsentiert – und nun sind Bürger und Geschäftsleute an der Reihe, darüber zu diskutieren und Verbesserungsvorschläge zu machen.

Zur Präsentation des Konzeptes und zur Podiumsdiskussion lädt die Stadt am Dienstag, 16. Mai 2023, zu der Informationsveranstaltung in den großen Kinosaal des Lichtburg-Filmpalasts an der Elsässer Straße 26 ein. Beginn ist um 18 Uhr, der Eintritt ist natürlich frei, auch wenn ein kleiner Imagefilm zur Oberhausener Innenstadt gezeigt wird. Interessierte müssen sich allerdings anmelden – ganz formlos beim Stadtteilbüro Brückenschlag per E-Mail an anmeldung@brueckenschlag-ob.de oder telefonisch unter 0208 828 490 86.

Stadt will die Stimmung der Geschäftsleute und Bewohner ermitteln

„Wir möchten die Innenstadtakteurinnen und -akteure früh in unsere Planungen einbinden. Uns ist es wichtig, ein Stimmungsbild der Menschen vor Ort zu bekommen“, erläutert der Oberhausener Stadtplanungsdezernent Thomas Palotz den Sinn der Infoveranstaltung. Neben dem Gestaltungskonzept Marktstraße werden auch weitere Vorhaben zur Attraktivitätssteigerung der Innenstadt von Alt-Oberhausen präsentiert, wie etwa Ideen für die gestalterische und funktionale Aufwertung des Altmarktes, des Friedensplatzes und des Bahnhofsumfelds.

