Jetzt Kinder unterstützen – mit der Oberhausen Crowd

Oberhausen. Aktuelle Crowd-Projekte rücken Kinder in den Mittelpunkt: Sie unterstützen Erstklässler, Bismarckschüler und den schwerstbehinderten Robin.

Ob ein neues Zimmer für den schwerstbehinderten Robin, ein gemütlicher Platz zum Lesen für die Kinder der Bismarckschule oder Schultornister für bedürftige Erstklässler: Die aktuellen Projekte auf der „Oberhausen Crowd“, der Crowdfunding-Plattform der Energieversorgung Oberhausen (EVO), sprechen das Herz für Kinder an.

So kann noch für ein paar Tage für den mehrfach behinderten Robin gespendet werden. Das gesammelte Geld benötigt seine Familie, um Robin im Erdgeschoss seines Zuhauses ein neues Reich einzurichten. Dort wird er sich freier entfalten können, und für seine Mutter und seinen Bruder entfallen die großen Anstrengungen, Robin ins erste Stockwerk zu tragen. Denn Robin selbst kann nicht laufen. Auch wenn das Projekt für Robin bereits die 100 Prozent erreicht hat, zählt jeder weitere Euro, um sein neues Zimmer noch schöner zu gestalten und seinen Bedürfnissen optimal anzupassen. Initiiert wurde dieses Projekt vom „Oberhausen hilft e. V.“.

Tornister sind eine teure Angelegenheit

Auch wenn aktuell noch nicht feststeht, ob in den Schulen oder zu Hause unterrichtet wird, nach den Sommerferien werden auf jeden Fall wieder Erstklässler eingeschult. Die Ausstattung mit Tornister, Etui, Turnbeutel und Co. ist eine teure Angelegenheit, die sich manche Eltern schlicht nicht leisten können. Hier haben der Lauf- und Spendensammelverein „running 4 charity e.V.“ und sein erster Vorsitzender, Jörg Marquardt, ein tolles Crowd-Projekt gestartet: Mit dem gesammelten Geld werden bedürftige Erstklässler mit einem eigenen Schulranzen ausgestattet. 2019 und 2020 schenkte der Verein bereits rund 400 I-Dötzen aus Oberhausen einen eigenen Tornister.

Ein weiteres tolles Projekt für Kids startete kürzlich der Schulverein der Bismarckschule. Er möchte für die Kinder der Grundschule in Alstaden einen gemütlichen Platz zum Lesen und Entspannen schaffen. Dafür soll ein Raum zur Leseoase umgestaltet werden. Das Besondere daran: Die Kinder sind frühzeitig in den Planungsprozess eingebunden und entscheiden selbst über die Farben, Möbel, Pflanzen und weitere Ausgestaltung.

Logo prangt auf dem Tafel-Wagen

Neben diesen schönen Projekten gab es für die EVO kürzlich noch mehr zu feiern: Nach erfolgreichem Abschluss ihres Projekts „Lebensmittel“ konnte die Oberhausener Tafel ein dringend benötigtes neues Auto anschaffen. Was die EVO besonders ehrt: Das neue Fahrzeug ziert ein Aufkleber der Oberhausen Crowd. „Unser Logo auf dem Fahrzeug der Tafel zu sehen, ist eine tolle Wertschätzung. Wir sind wirklich gerührt“, freute sich Ronja Gloger, bei der EVO verantwortlich für die Oberhausen Crowd. „Ich hoffe, dass so noch viel mehr Menschen auf unsere Crowd aufmerksam werden und dann noch mehr tolle Projekte und Ideen in die Tat umgesetzt werden können.“

