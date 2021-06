„Jekits“-Anmeldungen für Oberhausener Grundschüler starten

Oberhausen. Für Zweit- und Drittklässler kostet der Unterricht im Tanz oder an Instrumenten jährlich bis zu 276 Euro. Doch es gibt kostenlose Jekits-Stunden.

„Jekits – Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“ ist ein kulturelles Bildungsprogramm in Grund- und Förderschulen. In Oberhausen werden seit 2015, abhängig vom gewählten Schwerpunkt der jeweiligen Schule, die Schwerpunkte Instrumente oder Tanzen in Kooperation mit der städtischen Musikschule angeboten.

Im ersten Schuljahr haben die i-Dötze kostenfreien Unterricht innerhalb des Stundenplans im Klassenverband. Die Mädchen und Jungen erhalten dann erste Einblicke in die Welt der Musik oder des Tanzes. Derzeit läuft die Anmeldephase für das zweite und dritte Schuljahr. Informationen und Anmeldeformulare stellen den Eltern die Grund- und Förderschulen zur Verfügung. Die Homepage der städtischen Musikschule informiert unter oberhausen.de/musikschule ebenfalls auf der Unterseite „Jekits“ umfangreich über das Programm: mit kurzweiligen Videos zu den angebotenen Instrumenten und zum Tanzunterricht.

Für Geschwisterkinder zahlen Eltern nur die Hälfte

Im Schwerpunkt Instrumente haben die Kinder im zweiten und dritten Schuljahr zwei Unterrichtsstunden pro Woche: eine Stunde auf dem individuell gewählten Instrument in einer kleinen Gruppe und eine weitere Stunde im Jekits-Orchester. Die Kosten inklusive Leihinstrument betragen 23 Euro im Monat (276 Euro im Schuljahr). Im Schwerpunkt Tanzen erhält jedes Kind im zweiten und dritten Schuljahr zwei Unterrichtsstunden im Jekits-Tanzensemble. Die Kosten betragen hier 17 Euro im Monat (204 Euro im Schuljahr).

In beiden Schwerpunkten sieht Jekits auch Ermäßigungen und Entgeltbefreiungen vor: Bei Geschwisterkindern reduziert sich für das jüngere Kind der Beitrag um die Hälfte. Empfänger von Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe (oder ähnlichen Sozialleistungen), Wohngeld, Kinderzuschlag, Ausbildungshilfe und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zahlen bei entsprechendem Nachweis keine Entgelte. Die städtische Musikschule freut sich auf die jungen Talente im nächsten Schuljahr.

Anfragen per E-Mail an jekits@oberhausen.de oder telefonisch unter 0208 941070.

