Arbeitsmarkt Jeder sechste Beschäftigte in Oberhausen nur Minijobber

Oberhausen Wenn man die Zahlen an Beschäftigten in den Statistiken liest, sollte man bedenken: Überraschend viele verdienen nur einen Mini-Betrag.

In Oberhausen haben 12.600 Bürger einen Minijob, also eine sogenannte geringfügige Beschäftigung, im Jahre 2019 ausgeübt.

Dies geht aus einer aktuellen Statistik des Landesstatistikamtes IT.NRW hervor. Gezählt werden in diesem Fall nur diejenigen Arbeitnehmer, die ausschließlich einem Minijob nachgehen – und keiner weiteren abhängigen Beschäftigung.

Abhängig beschäftigt waren in Oberhausen 2019 insgesamt knapp 77.000 Menschen. Damit beläuft sich die Minijob-Quote in Oberhausen auf 16,4 Prozent - jeder sechste abhängig Beschäftigte hatte also nur einen Minijob mit niedrigem Verdienst. Darunter können sich allerdings auch Rentner befinden, die ihre Rente aufbessern wollen.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Oberhausen verpassen? Dann können Sie hier unseren abendlichen und kostenlosen Newsletter abonnieren! +++

In ganz NRW beträgt diese Quote 13,6 – jeder siebte Arbeitnehmer übte nur eine geringfügige Beschäftigung mit Mini-Bezahlung aus. Von insgesamt 7,66 Millionen abhängig Beschäftigten waren gut eine Million Menschen Minijobber.