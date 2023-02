Jazzkarussell läutet mit Akkordeon-Trio den Frühling ein

Oberhausen. Im Gdanska tritt am Donnerstag, 2. März, die Band Accordion Affairs auf. Das Trio mit Akkordeonist Jörg Siebenhaar sorgt für Frühlingsstimmung.

Zeit, dass endlich Frühling wird: Unter diesem Motto steht der Auftritt des Trios Accordion Affairs am Donnerstag, 2. März im Gdanska. Ab 20 Uhr stellt die Gruppe unter anderem Lieder ihres neuen Albums „Le petit Oisceau“ vor. Karten kosten 15 Euro an der Abendkasse. Einlass ist um 19.30 Uhr am Altmarkt 3.

Der Veranstalter stellt Jörg Siebenhaar als begnadeten Akkordeonisten vor, der gleichzeitig Flügel spielt. „Und, als wäre das nicht genug, raucht er dazu noch ein Pfeifchen und genießt den inspirierenden Gesang eines Rotkehlchens“. Konstantin Wienstroer spielt Kontrabass und Peter Baumgärtner Schlagzeug.

Für ihr zweites Album wählte das Trio gleichberechtigt Lieblingsstücke aus: Klassiker des Tango von Carlos Gardel und Paolo Fresu, Pop von den Beatles, Grenzüberschreitendes von Carla Bley. „World Music im besten Sinne“, so der Veranstalter.

Weitere Infos gibt es auf www.gdanska.de oder auf https://www.peterbaumgaertner.com/accordion-affairs.html

