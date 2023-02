Weltweit bekunden Menschen ihre Solidarität mit den Demonstrantinnen und Demonstranten im Iran – wie hier am Brandenburger Tor Mitte Dezember.

Zeche Alstaden Iranerinnen berichten in Oberhausen über Freiheitskampf

Oberhausen. Das „Politische Frühshoppen“ in der Zeche Alstaden macht den Iran zum Thema. Exilantinnen sprechen über ihre Sicht auf den Widerstand.

Beim nächsten Politischen Frühshoppen in der Zeche Alstaden dreht sich alles um den Kampf der Frauen im Iran um ihre Rechte. Drei Exil-Iranerinnen und -Iraner berichten am 5. März von 11 bis 13 Uhr an der Solbadstraße 53 über die Entstehung des islamischen Regimes, seine Machtbasis sowie die wachsende Widerstandsbewegung.

Im Iran kämpfen seit Monaten vor allem Frauen gegen die Unterdrückung. Das übergreifende Motto lautet: „Frau – Leben – Freiheit“. Das Terrorregime der Mullahs reagiert mit Gewalt, nimmt Demonstranten fest, foltert und ermordet sie. Die Exil-Iranerinnen und -Iraner Davood Hosseini, Ellahe Yamini und Khojasteh Farzanegan berichten von ihrer Sicht aus dem Ausland auf die Widerstandsbewegung und mögliche Szenarien für die Zukunft des Landes.

Während der Veranstaltung sammeln der Veranstalter, der Förderverein der Zeche Alstaden und „Ost trifft West“ Spenden für die Unterstützung der Menschen im Iran. Um Voranmeldung wird gebeten – E-Mail: info@foerderverein-zeche-alstaden.de oder info@ost-trifft-west.eu.

