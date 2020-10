Inzidenzwert vor kritischer Marke – Folgen für Oberhausen

Oberhausen. Immer mehr Oberhausener sind mit dem Coronavirus infiziert. Bald ist die erste Warnstufe erreicht. Dann gelten verschärfte Regeln in der Stadt.

Mit einem Inzidenzwert von 34,2 steht Oberhausen am Donnerstag (15. Oktober) kurz vor der ersten Corona-Warnstufe. Strengere Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie treten in Kraft, sobald der kritische Wert von 35 erreicht ist, als Risikogebiet wird eine Stadt definiert, die einen Wert von 50 oder mehr aufweist. Der Inzidenzwert beschreibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen.

Doch welche strengeren Regeln gelten ab einem Inzidenzwert von 35? Am Mittwoch berieten Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der einzelnen Bundesländer darüber. Auf Oberhausen kämen wohl folgende Maßnahmen zu, konkrete Umsetzungs-Maßnahmen beschließen die NRW-Städte aber erst am Freitag bei einer Sondersitzung mit Ministerpräsident Armin Laschet.

Maskenpflicht

Spätestens ab 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner soll eine Maskenpflicht im öffentlichen Raum überall dort gelten, wo Menschen dichter oder länger zusammenkommen.

Sperrstunde

Bei einem Inzidenzwert von 35 gilt noch keine verbindliche Sperrstunde, sie wird von der Bundesregierung jedoch empfohlen. Bars und Clubs müssten dann um 23 Uhr schließen. Zur Sperrstunde gehört auch ein generelles Ausgabeverbot von Alkohol. Pflicht wird die Sperrstunde ab einem Inzidenzwert von 50.

Private und öffentliche Feiern

Steigt die Zahl der Neuinfektionen auf 35, sollen private Feiern auf 15 Teilnehmer beschränkt werden. In Risikogebieten mit einem Inzidenzwert von mindestens 50 gelten noch strengere Regeln: Dann dürfen nur zehn Personen aus maximal zwei Hausständen zusammenkommen.

Im öffentlichen Raum dürfen sich höchstens 25 Menschen treffen, wenn der Wert auf 35 steigt. In Risikogebieten ist die Zahl auf zehn begrenzt. Die Stadt muss die Lage immer im Auge behalten und muss schauen, ob die Maßnahmen die Zahl der Neuinfektionen sinken lassen. Haben die Regeln nicht den gewünschten Effekt, muss nachjustiert werden: Die Zahl der Menschen, die sich im öffentlichen Raum treffen dürfen, würde noch einmal reduziert.

Schnelltests für Pflegeheime und Krankenhäuser

Wenn Oberhausen den kritischen Wert von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner erreicht, müssen sämtliche Mitarbeiter und Bewohner von Pflege- und Altenheimen getestet werden. Eine Mammut-Aufgabe – rund 2100 Pflegeplätze in Einrichtungen gibt es in Oberhausen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat am Mittwoch generell angekündigt, dass Pflegeheime und auch Krankenhäuser Schnelltests zur Verfügung gestellt bekommen, um Patienten, Bewohner und Personal regelmäßig testen zu können.

Verstärkung des Gesundheitsamtes

Um die Kontakte von infizierten Oberhausenern weiter nachverfolgen zu können, muss der Gesundheitsbereich der Stadt Oberhausen gestärkt werden. Krisenstabsleiter Michael Jehn hatte bereits am Montag angekündigt, elf neue Kräfte einzustellen. Das Team würde damit auf mehr als 50 Vollzeitstellen ausgeweitet, rund 30 Kräfte wurden bereits aus anderen Bereichen des Rathauses abgezogen, um die Mitarbeiter im Gesundheitsamt zu unterstützen.

Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, Hilfe von der Bundeswehr zu erhalten. 5000 Soldaten werden deutschlandweit dafür abgestellt, bis zu 15.000 sollen es in den kommenden Wochen werden. Die Stadt Duisburg hat bereits erklärt, das Angebot in Anspruch zu nehmen.

Reiserückkehrer aus Risikogebieten

Unabhängig von der Zahl der Neuinfizierten gilt ab dem 8. November eine neue Quarantänepflicht für Rückkehrer aus ausländischen Corona-Risikogebieten. Die Quarantänezeit beträgt zehn Tage. Ab dem fünften Tag kann die Quarantäne vorzeitig beenden, wer einen negativen Corona-Test vorlegt.

