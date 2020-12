Inzidenzwert in Oberhausen sinkt - Daten sind trügerisch

Ausgewählte niedergelassene Ärzte in Oberhausen führen auch an Silvester, Neujahr und dem darauffolgenden Wochenende notwendige Coronatests druch.

Oberhausen Der Inzidenzwert der Corona-Neuinfektionen ist in Oberhausen deutlich gesunken. Das bedeutet aber nicht, dass es weniger Infizierte gibt.

Die nackten Zahlen könnten Hoffnung machen: Der Inzidenzwert, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner der vergangenen sieben Tage, ist in Oberhausen deutlich gesunken. Vor Weihnachten lag er bei knapp 290, aktuell liegt er bei 138. Doch für den Rückgang gibt es eine Erklärung.

+++ Sie möchten keine Nachrichten aus Oberhausen verpassen? Dann bestellen Sie hier den kostenlosen WAZ-Newsletter +++

Das Robert-Koch-Institut ordnet den scheinbar positiven Trend ein: "Während der Feiertage und zum Jahreswechsel ist bei der Interpretation der Fallzahlen zu beachten, dass zum einen meist weniger Personen einen Arzt aufsuchen, dadurch werden weniger Proben genommen und weniger Laboruntersuchungen durchgeführt." Zum anderen könne es sein, dass nicht alle Gesundheitsämter und zuständigen Landesbehörden an allen Tagen Daten an das RKI übermittelten.

In der aktuellen offiziellen Statistik weist die Stadt Oberhausen am 28. Dezember 855 derzeit infizierte Personen aus. 4071 Corona-Patienten sind mittlerweise wieder genesen. Seit Ausbruch der Pandemie sind 107 Oberhausener im Zusammenhang mit der Virus-Infektion verstorben.

Notwendige Corona-Tests in Arztpraxen

Die niedergelassenen Ärzte in Oberhausen bieteten auch an Silvester und Neujahr sowie dem darauf folgenden Wochenende einen erweiterten Notdienst an. Am 31. Dezember 2020 und dem 1. Januar 2021 ist von 10.30 bis 12.30 Uhr die Praxis "MVZ Sterkrade Dr. Nagels u. Partner" an der Innenstadt-Niederlassung zu erreichen: Hermann-Albertz-Str. 61, 46045 Oberhausen, Telefon: 0208-645688.

Am 2. und 3. Januar 2021 öffnet von 10.30 bis 12.30 Uhr die Revierparkpraxis Osterfeld an der Bottroper Str. 244, 46117 Oberhausen, Telefon: 0208-890930. Der ärztliche Notdienst ist wie gewohnt unter Tel.: 116117 zu erreichen.

In den Praxen können zu den genannten Zeiten auch Abstriche für PCR (oder auch PoC)-Testungen auf das Corona-Virus durchgeführt werden. Über die Notwendigkeit entscheidet jeweils der diensthabende Arzt. Die Dienstzeiten sind nicht vorgesehen als Service für reine Wunsch-Testungen.

+++ Weitere Nachrichten aus Oberhausen finden Sie hier +++