Inzidenzstufe 1: Wieder schärfere Regeln in Oberhausen

Da NRW seit Montag wieder in der Inzidenzstufe 1 liegt, gelten auch in Oberhausen strengere Regeln.

Oberhausen. Seit Montag gilt in ganz NRW die Inzidenzstufe 1. Deshalb gelten auch in Oberhausen wieder strengere Regeln. Auch darunter: die Maskenpflicht.

In NRW gilt ab dem heutigen Montag, 26. Juli 2021, wieder landesweit die Inzidenzstufe 1. Damit gelten neue Regelungen für das gesamte Bundesland. In Oberhausen gilt die Stufe bereits seit Dienstag, 20. Juli.

Liegt die Landesinzidenz in der Stufe 1, gelten unter anderem bei Sportveranstaltungen ab 500 Personen im Freien wieder schärfere Corona-Regeln. Vor allem Clubs und Diskotheken sind von der steigenden Inzidenz betroffen: So ist der Betrieb in Innenräumen frühestens wieder ab dem 27. August zulässig.

Generelle Maskenpflicht wieder in Kraft

Zudem ist wieder eine generelle Maskenpflicht in Innenräumen geboten: Nicht nur im ÖPNV und im Einzelhandel und in Arztpraxen, sondern auch wieder in Innenräumen von Gaststätten, Museen, oder Zoos, bei Bildungsveranstaltungen, Gottesdiensten, Versammlungen oder bei der Erbringung körpernaher Dienstleistungen muss mindestens eine medizinische Maske getragen werden. Ausnahmen gelten in Stufe 1 bei Veranstaltungen mit festen Sitz- oder Stehplätzen für Geimpfte, Genesene und Getestete und – auch ohne Test – in Bibliotheken und der Gastronomie.

Für den Einzelhandel gilt wieder eine Flächenbegrenzung von einem Kunden je angefangene 10 Quadratmeter. Bei Versammlungen und Veranstaltungen muss außerdem die einfache Rückverfolgbarkeit der Teilnehmer gewährleistet werden. In der Gastronomie müssen die Beschäftigten mit Kundenkontakt wieder regelmäßig einen Test machen und eine Maske tragen.

