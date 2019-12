Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Investorenmodell am günstigsten

Die teuerste Variante für die Stadt, um eine neue Kita zu realisieren: Die Stadt baut die Einrichtung selbst und wird auch der Träger. Für eine sechsgruppige Einrichtung kalkuliert die Stadt dabei mit Baukosten von rund drei Millionen Euro. Dazu kommen unter anderem noch Personalkosten von rund 830.700 Euro pro Jahr.

Die günstigste Variante ist nach einer Aufstellung der Stadt die, bei der ein Investor eine Kita baut und diese dann an einen freien Träger vermietet. Personal- und Baukosten fallen dabei für die Stadt nicht an, allerdings fortlaufende Kosten in Höhe eines städtischen Zuschusses von ca. 350.000 Euro pro Jahr. Ein Zuschuss in ähnlicher Höhe müsste die Stadt auch zahlen, wenn ein freier Träger die Einrichtung baut und diese auch betreibt.