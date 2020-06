Internet-Stunde mit dem Oberhausener SPD-OB-Kandidaten Berg

Thorsten Berg (SPD) ist am Samstag, 13. Juni 2020, offiziell zum Kandidat für das Amt des Oberbürgermeisters in Oberhausen gewählt worden.

Oberhausen. Wer den Oberhausener SPD-Oberbürgermeister-Kandidaten Thorsten Berg besser kennenlernen will, kann dies in einer Live-Schalte verwirklichen.

Thorsten Berg, Kandidat der Oberhausener SPD für das Amt des Oberbürgermeisters und Leiter der Stadtsparkassen-Filiale Sterkrade, hat seit dem SPD-Wahlparteitag Lob und Kritik einstecken müssen.

Wer sich nun selbst ein Bild von Thorsten Berg machen will, hat am Sonntag, 21. Juni, um 17 Uhr dazu Gelegenheit: Axel J. Scherer, SPD-Ratskandidat im Wahlkreis Stadtmitte-Nord, bittet zum zweiten Mal zu seiner interaktiven Live-Sendung, die über seinen Facebook- und Youtube-Auftritt ausgestrahlt wird.

„Ich freue mich sehr auf das Gespräch, in dem wir über unser Programm und unsere Zusammenarbeit sprechen wollen“, sagt Scherer. Zuschauer können sich über die Kommentarfunktion an der Diskussion beteiligen und den beiden Kommunalpolitikern Fragen stellen. Zur Sendung via Internet gelangt man über https://www.facebook.com/AxelJScherer/ oder https://youtu.be/6my8sjziE_w.