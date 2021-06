Institut WbI schreibt „Oberhausen City Arts“-Wettbewerb aus

Oberhausen. Weiterbildungsinstitut WbI wertet Ausschreibung des mit 1000 Euro dotierten Preises als „Zeichen für Aufbruch und Zuversicht nach dem Lockdown“.

Zum vierten Mal lobt das Weiterbildungsinstitut WbI in Kooperation mit dem Künstlerförderverein den Wettbewerb „Oberhausen City Arts“ für bildende Kunst aus. „City Arts“ richtet sich an Künstlerinnen und Künstler aus Oberhausen und darüber hinaus. Angesprochen sind die Kunstgattungen Bildhauerei, Malerei, Grafik und Zeichnung.

„Während des Lockdowns haben Kunst und Kultur unter den massiven Einschränkungen schwer gelitten“, so WbI-Geschäftsführer Peter M. Urselmann, der das Kulturprojekt 2015 ins Leben gerufen hat. „Jetzt, wo wir allmählich auf dem Weg in die Normalität sind, wollen wir mit der Auslobung des Wettbewerbs den Kunstschaffenden ein positives Signal zum Aufbruch geben.“ Und Bruno Zbick ergänzt als Vorsitzender des Künstlerfördervereins: „Mit Zuversicht auf sich bessernde Zeiten unterstützen wir die Initiative zur Stärkung der lokalen bildenden Kunst.“

Gemeinsame Ausstellung für alle Preisträger

Drei Preisträger werden aus den eingereichten Bewerbungen von einer Jury unter Vorsitz von Dr. Christine Vogt, Direktorin der Ludwiggalerie Schloss Oberhausen, nominiert. Der erste Preis ist mit 1000 Euro dotiert. Allen Preisträgern wird eine gemeinsame Ausstellung in Räumen des Weiterbildungsinstituts ausgerichtet. Am 18. November erhalten die Preisträger im Literaturhaus an der Marktstraße 146 eine Urkunde aus der Hand des Oberbürgermeisters.

Zur Jury zählen neben der Vorsitzenden noch die Stifter Bruno Zbick und Peter M. Urselmann sowie Philipp Valenta, „City Arts“-Preisträger von 2019 und Linda Schmitz-Kleinreesink, Kuratorin der Ludwiggalerie. Einzureichen sind von den Bewerbern im Zeitraum 1. September bis 15. Oktober 2021 eine repräsentative, aussagefähige Darstellung der künstlerischen Werke (maximal fünf Arbeiten) durch jeweils ein bis drei Fotos (durchnummeriert und mit Angabe des Fotografen), ein ausgefüllter Bewerbungsbogen, künstlerischer Werdegang mit bisherigen Einzel- und Gruppenausstellungen sowie Presseberichte.

Weitere Infos und Bewerbungsunterlagen erhalten Interessierte online unter weiterbildungsinstitut.de, telefonisch unter 0208 377 1060 oder per E-Mail an oberhausen@weiterbildungsinstitut.de

