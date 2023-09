Inselfieber Oberhausen: Große Mallorca-Sause wird wiederholt

Oberhausen. 38.000 Fans haben beim Festival „Inselfieber“ den Ballermann gefeiert. Und: Die Party geht neben dem Centro weiter. Termin und Stars stehen fest.

Kaum ist das riesige Mallorca-Spektakel beendet, schon können Fans die nächste Runde in (Party-)Angriff nehmen: Das Großfestival „Inselfieber“ neben dem Centro Oberhausen wird wiederholt. Wie bei der Erstausgabe am vergangenen Wochenende sollen 40 Stars der zünftigen Mallorca-Klänge dabei sein.

Allerdings benötigen die Balearen-Anhänger noch Geduld bis zum kommenden Sommer. Am Samstag, 15. Juni 2024, geht die Party auf der Freifläche hinter der Arena Oberhausen weiter. Damit können sich Liebhaber des gepflegten Zicke-Zacke immerhin zweieinhalb Monate früher als beim Erstlingswerk in die Gefühlslage eines Schlagerurlaubs begeben.

Inselfieber Oberhausen: 5000 Tickets binnen zwei Stunden verkauft

Die Fortsetzung des Festivals von Veranstalter Markus Krampe wirkt ein wenig überraschend. Schließlich wollten die Macher bei der diesjährigen Megafete nur den 50. Ballermann-Geburtstag nachfeiern. Doch nun ist klar: Mit „Inselfieber“ festigt sich ein neues Festival im Kalender der Stadt Oberhausen.

Dass es für eine Neuauflage einen Markt gibt, zeigt der eilig gestartete Vorverkauf. Laut Veranstalter gingen in den ersten zwei Stunden bereits rund 5000 Tickets weg. Auch bei den Stars können sich Fans gewissenhaft auf korrespondierende Ballermann-Texte vorbereiten.

Bisher haben die Organisatoren Mia Julia, Mickie Krause, Isi Glück, Julian Sommer, Lorenz Büffel, die Münchener Freiheit, Frenzy, Schürze, Malle Anja, Zipfelbuben, Honk, Specktakel, Sabbotage, Rumbombe, Nino de Angelo, Loona, Die Draufgänger, Norman Langen, Anna-Maria Zimmermann und Jörg Bausch bestätigt. Das sind alles Ballermann-Veteranen, die schon vor gut einer Woche mit dabei waren.

Inselfieber Oberhausen: Die Atzen, Sonia Liebing und Oli P. neu dabei

Allerdings stehen ebenso neue Namen im Programm: Dabei handelt es sich um Die Atzen, Knossi, Oli P., Tobee, Mike Leon Grosch und Sonia Liebing. Weitere Sängerinnen und Sänger sollen noch hinzukommen. Das Festival wird erneut zwischen 13 und 23 Uhr über die Freiluft-Bühne scheppern.

Bei der Inselfieber-Premiere in Oberhausen feierten am Samstag (2. September) gut 38.000 Fans zehn Stunden lang. Zwei Bühnen der Mallorca-Diskotheken Megapark und Bierkönig beschallten abwechselnd. Eine dritte Royal-Suite-Bühne ließ parallel dazu feiern. Die meisten Fans feierten zünftig bis ausgelassen. Einige Besucherinnen und Besucher bemängelten allerdings ellenlange Warteschlangen an den Toiletten.

