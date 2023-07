Inselfieber Oberhausen: „Größte Mallorca-Party aller Zeiten“

So voll wie bei Oberhausen Olé im vergangenen Jahr soll es beim Inselfieber 2023 am Centro Oberhausen auch werden. Mindestens.

Oberhausen. Mickie Krause, Roberto Blanco, Nino de Angelo: Stars wie diese feiern im September die große Ballermann-Party „Inselfieber“ am Centro Oberhausen.

Riesige Feier-Sausen ist man in Oberhausens Neuer Mitte gewohnt. Doch dieses Mal übertreffen sich die Organisatoren um Markus Krampe selbst – und versprechen nicht weniger als „die größte Mallorca-Party aller Zeiten“.

Die Party steigt am 2. September auf dem Freigelände am Centro, hinter der Rudolf-Weber Arena. „Wir feiern 50 Jahre Ballermann“, heißt es in der Ankündigung. Und gefeiert wird gleich auf drei Bühnen, die in Anlehnung an bekannte Ballermann-Trubelbuden da heißen: Bierkönig-Bühne, Megapark-Bühne und Royalsuite-Bühne (dem für Mallorca-Fans legendären Riu Palace nachempfunden). >>> Auch interessant: Oberhausen Olé: Büffel plant Schlager-Imbiss auf Mallorca

Menderes, Mickie Krause und Michelle kommen zum Inselfieber Oberhausen

40 Live-Acts sind geplant – und das Line-up kann sich für Ballermann-Verhältnisse sehen lassen: Die für ihre Freizügigkeit bekannte Sängerin Mia Julia bespielt ebenso die Bierkönig-Bühne wie Anna-Maria Zimmermann, Tim Toupet, Peter Wackel und Die Zipfelbuben. Die Megapark-Bühne betreten unter anderem Mickie Krause, Michelle, Lucas Cordalis und die DSDS-Legende Menderes. Schlagerköniglich wird es auf der Royalsuite-Bühne – mit Bernhard Brink, der Münchener Freiheit, Olaf Henning, Nino de Angelo, Roberto Blanco und vielen weiteren.

Kommt zum Inselfieber nach Oberhausen: Sänger und DSDS-Legende Menderes Bagci, hier bei einem Auftritt in Duisburg 2019. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Dass die riesige Ballermann-Sause nach Oberhausen kommt, wurde bereits im vergangenen Jahr bekannt. Denn mit Oberhausen Olé setzt in diesem Jahr ein weiteres Riesenfestival am Centro aus. Das Inselfieber soll die Lücke füllen. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass laut Veranstalter bereits 25.000 Tickets fürs Inselfieber verkauft wurden. Knapp 40.000 Besucher sollen es am Ende werden. Zum Vergleich: Oberhausen Olé lockte im vergangenen Jahr 25.000 Fans nach Oberhausen. >>> Zum Nachlesen: Neues Riesenfestival baut Ballermann in Oberhausen nach

Ballermann-Party in Oberhausen mit XXL-Biergarten

Was wäre der Ballermann ohne die passenden Getränke? Genau. Deshalb öffnet neben dem Centro auch das „Deutsche Eck“ bei Feli und Micha, das als XXL-Biergarten seine Gäste verköstigen wird. Ballermann-Devotionalien wie lustige Brillen oder Sangria-Eimer werden selbstverständlich ebenfalls angeboten.

Gefeiert wird am 2. September ab 13 Uhr, Einlass ist ab 12 Uhr. Tickets gibt es ab 29,90 Euro auf www.inselfieber.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen