Inselfieber Oberhausen: 38.000 Fans beim Mallorca-Spektakel

Oberhausen. Feiern wie im Bierkönig und Megapark: Am Centro schäumte schon am frühen Samstag die Stimmung über. Ein Ballermann-Song ist besonders beliebt.

Der Zug hat keine Bremse! Zum Glück sind manche Mallorca-Songs nur von mäßigem Wahrheitsgehalt. Mit dem Jux-Titel landeten fünf Studenten aus Köln unter dem Namen „Malle Anja“ im vergangenen Jahr eine der großen Ballermann-Hymnen. Beim Riesenfestival „Inselfieber“ hielten die meisten Busse und Bahnen aber planmäßig neben der Freifläche am Centro Oberhausen. Das Festivalareal: rappelvoll.

Die Macher wollen hier den 50. Ballermann-Geburtstag (eigentlich 2022) nachfeiern und jubelten schon vorher von der „Größten Mallorca-Party aller Zeiten.“ Widersprechen kann man mit Blick auf das dicht belagerte Urlaubs-Revival kaum. Kegelclubs prosten sich munter zu. Junggesellinnen-Abschiede schunkeln nebenan. Die Sonne scheint wie an der Playa. Wasser bestellen sie gemäß der Partydramaturgie eher selten: Auf den T-Shirts steht schließlich „Suffgeschwader“ und „Team Hangover“.

Inselfieber Oberhausen: Bühnen von Megapark, Bierkönig und Royal Suite

Der Zuspruch lässt sich auch in Zahlen fassen: Veranstalter Markus Krampe („Glücksgefühle Festival“, „Oberhausen Olé“, „Die 90er-live“) hechtet dauerbeschäftigt über das abgesperrte Feten-Gelände. Gegenüber unserer Redaktion sagt er zufrieden: „Bei uns feiern heute 38.000 Fans.“

Drei legendäre Ballermann-Diskotheken leihen den Bühnen ihre Namen: „Megapark“ und „Bierkönig“ beschallen abwechselnd nebeneinander mit aktueller Balearen-Kost und Party-Rhythmus. Die „Royal Suite“ lässt ein Stückchen weiter neben dem OTHC-Gelände feiern - und ist eher ein Geheimtipp. Hier widmen sie sich den Anfängen aller Schlagergefühle. Roberto Blanco, Bernhard Brink und Bata Illic stehen auf dem Programm-Zettel.

Mit Radja Dalimonthee moderiert zudem der ehemalige Chef des mittlerweile geschlossenen „Riu Palace“, eine Ballermann-Legende. In Oberhausen gibt er, ganz akkurat im schicken Anzug samt Krawatte, mit dem Resident-DJ aus dem Megapark, DJ Andy Luxx, den Schlager-Conférencier.

Inselfieber Oberhausen: Aufblasbares Strandspielzeug und Altmeister-Kultsong

Weitere Erkenntnisse: Charly Brunner (früher: Brunner & Brunner) musiziert mittlerweile mit einer Frau - mit Partnerin Simone. Das österreichische Duo findet: „Die beste Zeit ist jetzt!“ Olaf Henning schießt ein Schnipsel-Feuerwerk ins Publikum. Der Party-Könner macht gewohnt klare Ansagen: „Komm hol' das Lasso raus!“

Mallorca-Party Mallorca-Party Inselfieber: Die größte Mallorca-Party aller Zeiten an der Arena Oberhausen. Foto: Oliver Müller

Fragt man beim wippenden Party-Publikum nach dem Song-Favoriten, folgen ebenfalls deutliche Worte. Oder zumindest fast. „40 Jahre die Flippers“, „Der Song mit dem Flipper“, „Das Flipper-Ding!“, „Ich danke dir, Flipper“. Aja.

Olaf Malolepski steht in der Gunst der Mallorca-Fans weit oben. Obwohl sein „Wir sagen danke schön“ (so heißt der Song wirklich) eigentlich schon uralt ist und auch gar keine Malle-Hymne. Trotzdem ist das Flippers-Überbleibsel immer noch so kultig, dass selbst Jünglinge mitsäuseln und Olaf der Flipper damit schon bei „Rock am Ring“ und Parookaville auftreten durfte. Bei „Inselfieber“ steht der erfahrene Sänger für den späten Abend ebenfalls höchstpersönlich im Line-up. Einige haben einen Flipper-Delfin sogar als aufblasbares Strandspielzeug dabei.

Inselfieber Oberhausen: Schmunzelsong über Delfine in der Bauchtasche

Ansonsten. Hit an Hit an Hit. Peter Wackel zeigt sich stabil. Und liefert mit Zeilen wie „Ohh, ohh, ohh, ich bin schon wieder. Ohh, ohh, ohh, im Inselfieber. Ohh, ohh, ohh, ich flieg' jetzt rüber. Ohh, ohh, ohh, Inselfieber“ quasi den Soundtrack des gleichnamigen Riesenfestivals. Der Song klingt übrigens als hätte Bon Jovi auf Schlagerbarde umgeschult. Riesenjubel.

Tim Toupet trennt beim Klatschen die Spreu vom Weizen(-bier). Er verteilt ein gesungenes „Inselverbot“. Daran hält sich die Mallorca-Frauenpower-Fraktion natürlich nicht. Chartstürmerin Frenzy („Hier und jetzt“) singt und moderiert. Kollegin Isi Glück startet den obligatorischen Mitsingteil in „Oberhausen City“ und verschafft den Frauen eine Solo-Gesangseinlage: „Die Ladys werden immer lauter.“ Bei ihrem Hit „Delfin“ (Songtext: „Ich hab' ein' Delfin in meiner Bauchtasche“) sind die Geschlechter aber wieder vereint.

Hinsetzen. Aufspringen. Frühsport. Spätsport. Die ehemalige Miss Germany kann machen, was sie will. Selbst ihr saisonfremdes „Ich geh' mit meiner Laterne…“ wird reflexartig mitgesungen, was der Elmshornerin selbst etwas unheimlich ist: „Singt ihr jeden Quatsch mit?“

Inselfieber Oberhausen: Flaschen und Müll sorgen an Bushaltestellen für Ärger

Komplette Musik-Bands sieht man kaum bis gar nicht. Dafür geben sich 40 Ballermann-Stars in bester Solo-Laune den Staffelstab namens Mikrofon in die Hand. Der 0,3-Becher mit spanischem San-Miguel-Bier kostet 4 Euro plus 2 Euro Pfand. Bis zum Festival-Abschluss um 23 Uhr werden noch Szene-Schwergewichte wie Mickie Krause und Mia Julia erwartet.

Ausgelassene Stimmung auf dem Party-Gelände, unschöne Szenen an den Bushaltestellen: Am Haltepunkt „Neue Mitte“ kommen tausende Feten-Fans mit den öffentlichen Verkehrsmitteln an. Der Wartebereich sieht aus wie ein Schlachtfeld. Die Mülleimer laufen über. Drumherum stehen leere Wodkaflaschen, zerdrückte Plastikbecher und zurückgelassene Pinnchen. Der Boden klebt.

