Innovation City: Infoabend zum Heizungsaustausch

Oberhausen. Was muss ich beim Heizungstausch beachten? Antworten auf diese Frage gibt es am 6. Oktober auf Burg Vondern. Die Innovation City lädt dazu ein.

Eines der zentralen Themen der energetischen Gebäudemodernisierung – die Heizungstechnik und -sanierung – steht beim ersten Infoabend der Innovation Innovation City Oberhausen – Osterfeld-Mitte / Vondern auf dem Programm.

Im Herrenhaus auf Burg Vondern an der Arminstraße 65 werden am Dienstag, 6. Oktober, ab 18 Uhr folgende Fragen behandelt: Wie kann ich meine Heizungsanlage optimieren? Was muss ich beim Heizungstausch beachten? Welche Technologien gibt es und welche Anlage ist für meine Immobilie geeignet? Wie sieht die allgemeine wirtschaftliche Betrachtung aus?

Mit kommunalen Fördermitteln

Antworten, Tipps und Hinweise gibt der Experte Uemit Sara von der Energieversorgung Oberhausen (EVO). Sanierungsmanager Benedikt Edeler informiert bei diesem Themenabend über die Fördermöglichkeiten bei Heizungsmodernisierungen. Dabei geht er insbesondere auf die kommunalen Fördermittel ein, die ausschließlich für das Projektgebiet Osterfeld-Mitte / Vondern zur Verfügung stehen. Im Anschluss stehen die Experten für Fragen zur Verfügung.

Für den kostenlosen Themenabend ist eine Anmeldung bei Sanierungsmanager Benedikt Edeler erforderlich unter 0208-810 69 121 oder per E-Mail an info@innovationcity-oberhausen.de. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Veranstalter bitten zudem um die Einhaltung der coronabedingten Hygienevorschriften während der Veranstaltung.

Weitere Informationen unter www.innovationcity-oberhausen.de.