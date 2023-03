Innenstadt von Oberhausen: Neuer Laden öffnet Ende März

Oberhausen. Der Leerstand in der Oberhausener Innenstadt sorgt immer wieder für Diskussionen. Jetzt eröffnet auf der Marktstraße ein neues Geschäft.

Die Oberhausener Innenstadt bekommt Ende März ein neues Geschäft. Am Mittwoch, 29. März, öffnet die Bekleidungskette NKD eine Filiale an der Markstraße 7. Auf 400 Quadratmetern werden Kleidung und Dekoartikel zu günstigen Preisen angeboten. An der Bahnhofstraße in Sterkrade hat NKD bereits eine Filiale.

Der Leerstand in der Oberhausener City sorgt immer wieder für Diskussionen. Händler beklagen zu wenig Laufkundschaft und ein Aussterben der Innenstadt durch die Centro-Konkurrenz. Demnächst wird der Blumenladen Floristeria die Langemarkstraße verlassen. Die Inhaberinnen führen das Ausbleiben der Kundschaft auch auf die geringen Parkmöglichkeiten zurück. Ein anderes Blumengeschäft sucht derweil nach einem zweiten Standort.

Zwei neue Cafés bahnen sich an

Um die Innenstadt wieder attraktiver zu machen, soll es demnächst einheitliche Regeln für Händler und Immobilieneigentümer geben. Einen entsprechenden Antrag hat die SPD ausformuliert. Zur Wiederbelebung könnten bald aber auch zwei neue Cafés beitragen. Eines soll im Bert-Brecht-Haus entstehen, ein zweites im Jobcenter-Gebäude.

Die NKD-Filiale wird in der Nähe des Jobcenters und kurz vor dem Bahnübergang sein. Dort hatte vor einiger Zeit das Restaurant Hayat eröffnet. Der Betreiber konnte das Restaurant auch dank Fördergelder eröffnen. Durch das Projekt Brückenschlag erhofft sich die Stadt Oberhausen ein Wiederbeleben der Innenstadt. An diesem Millionen-Förderprojekt gibt es allerdings Kritik. Skeptiker bemängeln, dass die Erfolge zu lange auf sich warten lassen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen