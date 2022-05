Ingrid Schmitz stellt ihren neuen Spiekeroog-Krimi vor

Oberhausen. Die Autorin aus Düsseldorf liest in der „Mord am Montag“-Reihe in der Fabrik K 14 am 16. Mai aus „Mördermuschel“, ihrem neuesten Werk.

In der beliebten Reihe „Mord am Montag“ gibt’s am 16. Mai um 20 Uhr in der Fabrik K 14, Lothringer Straße 64, ein Wiedersehen mit Ingrid Schmitz – und ihrer Romanheldin Mia Magaloff, der privaten Ermittlerin

Ingrid Schmitz, die gebürtige Düsseldorferin und gelernte Speditionskauffrau, arbeitete bei einer kanadischen Reederei und später im sowjetischen Außenhandel. Sie entschied sich dennoch für eine zweite Karriere als Mutter und Hausfrau. Als ihre Tochter in den Kindergarten ging, inspirierte sie die „tödliche“ Stille auf dem Land, einen neuen Berufsweg zu wählen: als Kriminalschriftstellerin. In nun 22 Jahren als Literatin sind von ihr an die 60 Krimikurzgeschichten, sieben Kriminalromane, 16 Anthologien und zahlreiche E-Books und Hörbücher erschienen.

Erbstreit und Recherchen im Muschelmuseum

Ihrer privaten Ermittlerin Mia Magaloff, deren Fälle sie in letzter Zeit auf Spiekeroog führen, hält Ingrid Schmitz seit nun 15 Jahren die Treue. In ihrem neuesten Werk „Mördermuschel“ möchte Mia mit ihrem ostfriesischen Freund Lian auf Spiekeroog zusammenziehen. Doch es gibt Anlaufschwierigkeiten. Lians Cousin Joos und Cousine Kaja tauchen auf, wollen ausgerechnet bei ihm ihre Erbstreitigkeiten klären. Es stellt sich dabei heraus, dass beide als Kinder, unabhängig voneinander, von Vater Ben zu geschäftlichen Zwecken missbraucht worden waren.

Joos lockt Ben für eine Aussprache auf die Insel. Mia macht derweil Bekanntschaft mit einem Typen, der etwas von „Meerwasser trinken“ und „Freiheit schenken“ faselt. Er lässt ihr eine Muschel da. Ihre Recherchen im Muschelmuseum ergeben, dass es sich um eine „Mördermuschel“ handelt.

Einlass 19 Uhr; Eintritt: 10 Euro; Tickets per Mail an e.s.brieden@gmail.com

