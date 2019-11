Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mittel nach und nach verplant

Oberhausen wird die Mittel aus dem Landesförderprogramm „Gute Schule 2020“ in Höhe von rund 30.6 Millionen Euro Ende nächsten Jahres fast vollständig abgerufen haben.

In einem ersten Schritt hatte der Rat im Sommer 2017 einen ersten Schwung der Fördergelder in Höhe von 13,2 Millionen Euro verplant: zum Beispiel für neue Toiletten, die Sanierung von naturwissenschaftlichen Fachräumen oder Verschönerungsarbeiten. Nach und nach hat der Rat weitere Baumaßnahmen beschlossen, die über den Fördertopf finanziert wurden und werden: zum Beispiel der Anbau für die Ganztagsräume am Heinrich-Heine-Gymnasium oder der Umbau von Mensen an Grundschulen. Trotz des Geldsegens vom Land: Es gibt immer noch viel zu tun, Baumaßnahmen, die zurückgestellt wurden. Wie zum Beispiel der dringend benötigte Anbau für das Bertha-von-Sutter-Gymnasium oder die Erweiterung des Verwaltungstrakts des Sophie-Scholl-Gymnasiums.