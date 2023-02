Der Weg in die Arbeitswelt kann kompliziert sein.

Arbeitsmarkt Info-Reihe: Projekt sucht Ausbildungspaten in Oberhausen

Oberhausen. Ausbildungspaten helfen jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf. Ein Bildungsprojekt informiert über die Hintergründe.

Der Übergang von der Schule in den Beruf kann für junge Menschen holprig sein. Damit der Einstieg in die Arbeitswelt besser funktioniert, helfen Ausbildungspatinnen und -paten mit ihrer Erfahrung. Eine Info-Reihe des Oberhausener Patenprojekts „Bildungsbrücke“ in Kooperation mit dem Netzwerk Ausbildungspatenprojekte NRW bietet jetzt Interessierten die Möglichkeit, Anregungen und Informationen für dieses freiwillige Engagement zu sammeln.

Das erste Gespräch der Reihe „Ausbildungspatenschaften stellen sich vor. Ausbildungspatenschaften – ein Ehrenamt mit großer Wirkung“ findet am Donnerstag, 23. März, von 18.30 bis 20 Uhr digital statt. An diesem Abend werden Patinnen und Paten über ihre Erfahrungen berichten. Sie erläutern, wie sie helfen, das Selbstvertrauen ihrer Patenschülerinnen und Patenschüler zu stärken und deren Bildungs- und Integrationschancen zu verbessern. Die Anmeldung (bis 21. März) erfolgt über Projektkoordinator Artur Sotula per Mail: bildungsbruecke@ruhrwerkstatt.de.

Das Patenprojekt „Bildungsbrücke“ tritt als Partner für Schulen, Berufskollegs und andere Akteure aus dem Bereich Übergang Schule-Beruf auf und ist bei der Ruhrwerkstatt Kultur-Arbeit im Revier e.V. angesiedelt.

Die weiteren Termine der Reihe, Beginn jeweils ebenfalls um 18.30 Uhr:

20. April: Rechte und Pflichten in der Ausbildung

11. Mai: Zweijährige Ausbildungsberufe

6. Juni: Fördermöglichkeiten während einer Ausbildung.

Die Teilnahme an Einzelterminen ist möglich.

