Industrie und Natur: Ferienaktion für Kinder in Oberhausen

Oberhausen. Wenn die Industrie verschwindet, erobert sich die Natur die Fläche zurück. Das können Kinder in Oberhausen auf eigene Faust entdecken.

Kinder zwischen fünf und zehn Jahren können in den Sommerferien auf Entdeckertour gehen. Der Landschaftsverband Rheinland lädt zu einer Aktion rund um den bekannten Peter-Behrens-Bau in Oberhausen ein.

An zwei Terminen, am 18. und am 20. Juli, geht es von 14 bis 16.30 Uhr auf „Entdeckertour Industrienatur“. Die Kinder erkunden das Museumsdepot und untersuchen unter fachkundiger Anleitung die Flächen rund um das ehemalige Lagerhaus der Gutehoffnungshütte an der Essener Straße 80. Was haben Industrie und Natur gemeinsam? Was erobert die Industrieflächen, wenn der Mensch sie zurücklässt? Was wächst und krabbelt zwischen Schotterflächen und Ausstellungsstücken? Fragen wie diese sollen bei der Aktion spielerisch beantwortet werden.

Das Angebot ist eine Kooperation mit der Biologischen Station Westliches Ruhrgebiet e.V.. Die Teilnahme für Kinder im Grundschulalter ist kostenlos. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Eine Anmeldung wird daher empfohlen: per E-Mail an info@kulturinfo-rheinland.de oder unter 02234-9921-555

