In der Kirche an der Kempkenstraße entfaltet sich stets eine besondere Konzertatmosphäre – am 25. März gastieren die „Lappländer“.

Konzert Indie-Folk-Band gastiert in der Kirche Schmachtendorf

Oberhausen. Auf der Konzertbühne in der Schmachtendorfer Kirche Kempkenstraße leuchten bald die Scheinwerfer: Die „Lappländer“ haben sich angesagt.

Der Verein Kirche Schmachtendorf freut sich, das erste Konzert im Jahre 2023 ankündigen zu können: Am Samstag, 25. März, sind die Lappländer in der Kirche an der Kempkenstraße zu Gast.

Die in Stadt und Region bestens bekannte Band will die Zuhörerinnen und Zuhörer mit ihrem Indie-Folk begeistern. Ihr Auftritt gehört mittlerweile schon zur guten Tradition an der Kempkenstraße.

Als Vorband konnte die Gruppe „!nterested in!“ gewonnen werden. Diese Musiker legen sich nicht auf ein Genre fest, sondern sie sind immer vielseitig geblieben. Die Frontfrau Sunny steckt die Zuhörer mit ihrer guten Stimmung an und bewegt die Menschen zum Mitsingen und Tanzen.

Hausgemachte Currywurst für die Konzertgäste

Natürlich ist auch für die Verpflegung der Konzertgäste gesorgt: Gegen den Durst helfen neben Bier und Softgetränken leckere Cocktails vom Pottshaker, gegen den hungrigen Magen kommt die hausgemachte Currywurst zum Einsatz.

Das Konzert beginnt um 19 Uhr, Einlass ist ab 18 Uhr. Der Eintrittspreis: 15 Euro. Karten sind erhältlich unter https://rheinruhrticket.de/kirche-schmachtendorf.htm

Interessenten können sich ihr Ticket zudem an der Abendkasse hinterlegen lassen – eine kurze Mail mit Namen und Telefonnummer genügt: info@kirche-schmachtendorf.de

