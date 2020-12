Die meisten alten Menschen möchten in ihrem Zuhause bleiben. Doch vielen fällt der Alltag immer schwerer. Einkaufen, ein Bild aufhängen, Arztbesuche werden zum Problem. Andere leiden unter Einsamkeit . Denn nicht alle haben Familien, die ihnen beistehen können. Genau hier setzt ein neues Angebot für Senioren in Oberhausen an, für das fast die ganze Stadtgesellschaft an einem Strang zieht.

Auf die zündende Idee kamen das Jobcenter Oberhausen und die sechs städtischen Quartierbüros: Die Ein-Euro-Jobs für Langzeitarbeitslose sollten langfristig umgestaltet werden. Zeitgleich sollte älteren Menschen in der Stadt stärker unter die Arme gegriffen werden. Mit Zaq kommt nun ein Zentrum für Ausbildung und berufliche Qualifikation mit ins Boot. „Wir mussten gar nicht lange überlegen“, erzählt Zaq-Projektleiter Bernhard Bartsch. Die Einrichtung sagte sofort zu, das Jobcenter bewilligte dem Zentrum sechs Maßnahmen mit insgesamt 114 Teilnehmer-Plätzen.

Menschen und Aktivitäten sollten zueinander passen

In enger Zusammenarbeit mit den sechs städtischen Quartierbüros bietet Zaq darüber ab sofort Hilfen im Alltag an. Soziale Dienste und handwerkliche Tätigkeiten über die Büros Alstaden/Lirich, Oberhausen-Ost, Sterkrade-Mitte und Sterkrade-Nord. Ausschließlich handwerkliche Tätigkeiten darüber hinaus in Osterfeld sowie Oberhausen-Mitte/Styrum. Worum geht’s konkret?

„Um die kleinen Dinge“, erläutert Jobcenter-Sprecher Josef Vogt. Da möchte vielleicht jemand nach Jahren endlich mal wieder einen Weihnachtsbaum aufstellen, weiß aber nicht, wie er es schaffen soll, die Kisten mit den Kugeln aus dem Keller zu holen. „Oder eine Seniorin möchte auf den Friedhof, hat aber Angst, das alleine zu tun, weil sie auf den Rollator angewiesen ist und fürchtet, dort zu fallen.“

80 Prozent der Teilnehmerplätze sind bereits vergeben

Bartsch ergänzt: „Wir kennen da einen Senior im Rollstuhl, der endlich seinen Keller entrümpeln möchte.“ Ein Anruf genügt – „und wir holen das raus“. Aber auch dies ist möglich: Einen alten Schrank auseinander schrauben, weil morgen der neue geliefert wird? „Kein Problem.“ Drei Bilder aufhängen und dafür die entsprechenden Dübel und Haken anbringen und eine Glühbirne auswechseln? „Machen wir alles.“

Bernhard Bartsch ist Projektleiter für Berufsförderung bei Zaq in Oberhausen. Foto: Jörg Schimmel / FUNKE Foto Services

Einkaufstaschen schleppen, Begleitung zum Arzt oder zum Amt, im Park eine Runde drehen, ein Nachmittag mit Doppelkopf oder Schachbrett: „Wir sind für alles offen und finden den Mitstreiter dafür“, ist sich Bartsch sicher. Denn wichtig sei: „Menschen und Aktivitäten müssen zueinander passen.“

Zu den ersten Einsätzen komme jeweils ein Maßnahmen-Teilnehmer, ein Anleiter aus dem Handwerksbereich sowie ein Sozialarbeiter mit. „Wir wollen auch Ansprechpartner für Senioren sein, die vielleicht den Besuch eines Gerichtsvollziehers fürchten oder denen der Wohnungsverlust droht.“

Bei den Langzeitarbeitslosen kommt das neue Tätigkeitsfeld offensichtlich gut an. „80 Prozent der Plätze sind bereits vergeben“, freuen sich Bartsch und Vogt gleichermaßen. Aus den Quartierbüros ist aber auch zu hören, dass einige Senioren, die das Angebot gerne nutzen würden, sich auch Sorgen machen, sich durch die zusätzlichen Kontakte mit Corona zu infizieren. Bartsch beruhigt: „Im Moment bieten wir nur Aktionen mit viel Abstand an wie das Kellerentrümpeln oder den Einkaufsdienst und verlegen ansonsten möglichst vieles nach draußen.“

>>>Sie wollen keine Nachrichten aus Oberhausen verpassen? Dann können Sie hier unseren abendlichen Newsletter abonnieren: So abonnieren Sie den kostenlosen Oberhausen-Newsletter. <<<