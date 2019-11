Ambulantes Hospiz In Oberhausen ist neues Projekt für trauernde Kinder geplant

Oberhausen. Das Ambulante Hospiz Oberhausen möchte sich künftig stärker um trauernde Kinder kümmern. Dafür benötigen die Helfer aber zunächst selbst Hilfe.

Liegt ein geliebter Mensch im Sterben, gerät die Welt aus den gewohnten Fugen. Nichts ist so, wie es war. Angehörige und Freunde reagieren ganz unterschiedlich, sie fallen in tiefe Trauer, werden wütend oder stürzen sich blind in Arbeit. Hilflos daneben stehen oft die Kinder – heillos überfordert von der Situation. Das Ambulante Hospiz möchte helfen. Dessen Ehrenamtliche begleiten schwerst kranke und sterbende Menschen und deren Angehörige auf dem letzten Lebensweg. Künftig sollen sie bei ihrer Arbeit auf Wunsch ein besonderes Augenmerk auch auf die Kinder legen. Doch dazu benötigen die freiwilligen Helfer zunächst selber Hilfe.