Corona Impfzentrum: Noch in dieser Woche 1000 weitere Erstimpfungen

Oberhausen. 1000 weitere Erstimpfungen sind ab Donnerstag bis Sonntag im Impfzentrum Oberhausen möglich. Das erklärt die Stadt in einer aktuellen Mitteilung.

Ab kommenden Donnerstag, 24. Juni, können bis einschließlich Sonntag im Impfzentrum in der Willy-Jürissen-Halle weitere 1000 Erstimpfungen vorgenommen werden, in der Folgewoche sogar 1900.

Dafür ist eine Terminbuchung ab Mittwoch, 23. Juni, 8 Uhr, über die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein (KVNO) erforderlich: online über https://termin.corona-impfung.nrw/home sowie telefonisch unter 116117 oder unter 0800 116 117 01.

Das Land NRW hat festgelegt, dass folgende Personengruppen impfberechtigt sind: Personen ab 60 Jahren, Personen mit Vorerkrankungen, Beschäftigte in Krankenhäusern sowie Beschäftigte in (teil)-stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe und Werkstätten für Menschen mit Behinderung.

Aus diesem Kontingent wird auch allen Wahlhelferinnen und Wahlhelfern, die bei der Bundestagswahl am 26. September in einem Wahllokal tätig sind, ein Angebot zur Erstimpfung unterbreitet. Das wird ihnen in den nächsten Tagen gemeinsam mit der Einberufung durch die Stadt schriftlich zugesandt. Das Angebot ist nicht übertragbar.

