Impfen ohne Termin: Stadt Oberhausen verlängert Aktion

Oberhausen. Impfwillige ab 16 Jahren erhalten weiter in Oberhausen ihre Impfdosis ohne Anmeldung. Die Stadt verlängert die Aktion zunächst bis zum 23. Juli.

In Oberhausen wird es auch in der kommenden Woche möglich sein, sich ohne Termin gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Die Stadt verlängert die Aktion zunächst bis Freitag, 23. Juli 2021.

Weiterhin möglich ist die Impfung ohne Termin im Impfzentrum in der Willy-Jürissen-Halle. Zusätzlich ist ein Impfteam am Montag, 19. Juli, von 10 bis 16 Uhr im Quartiersbüro „Pro Wohnen International“ an der Wasgenwaldstraß 49 vor Ort. Am Dienstag steuert es von 10 bis 16 Uhr den Altmarkt Höhe Marktstraße an. Am Mittwoch, 10 bis 14 Uhr, wird an der Tafel, Gustavstraße 54, geimpft. Am Donnerstag von 10 bis 14 Uhr auf dem Schmachtendorfer Markt. Und am Freitag von 12 bis 18 Uhr an zwei Standorten am Centro: Luise-Albertz-Platz und am Platz der Guten Hoffnung.

Alle Impfwilligen ab 16 Jahren werden dann mit einem mRNA-Impfstoff, also von Biontech oder Moderna, versorgt. Gleichzeitig wird ein Termin für die Zweitimpfung vereinbart. Wichtig: Ausweis nicht vergessen, Alle weiteren Infos: oberhausen.de/impfen.

