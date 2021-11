Die fünfte feste Impfstelle öffnet in Oberhausen: Neben Alt-Oberhausen, Centro Oberhausen, Sterkrade und Osterfeld wird ab Mittwoch, 8. Dezember, in Königshardt geimpft.

Corona-Schutzimpfung Impfen Oberhausen: Fünfte Impfstelle öffnet in Königshardt

Oberhausen. Eine weitere feste Impfstelle nimmt in Oberhausen in Kürze ihren Betrieb auf. Damit gibt es nun auch im Stadtnorden ein zusätzliches Impfangebot.

Die festen Impfstellen in Oberhausen erhalten Zuwachs: Das ergänzende Angebot zu den niedergelassenen Ärzten wird durch einen weiteren Standort im Stadtnorden ergänzt (wir berichteten). Nun ist auch klar, wo sich die Impfwilligen bald den wichtigen Piks gegen das Corona-Virus abholen können: Auf der Straße "Hoher Ring 54" im Stadtteil Königshardt. Dort befinden sich Gemeinderäumlichkeiten von St. Barbara Königshardt. Achtung: Der Eingang befindet sich an der Krähenstraße.

Im Impfportal der Stadt Oberhausen (erreichbar unter: https://termine.oberhausen.de) wird der neue Standort buchbar sein. Ab Mittwoch, 8. Dezember, nimmt das Impfteam vor Ort die Arbeit auf. Die Öffnungszeiten für die Terminimpfungen lauten: Montag bis Samstag zwischen 10 und 18 Uhr.

Impfen in Oberhausen: Fünf feste Impfstellen ergänzen Angebot der Ärzte

Bislang öffnen feste Impfstellen in Sterkrade im Lito-Palast (Finanzstraße 1), Osterfeld (Marktplatz) und Neue Mitte (Centro Oberhausen, Parkhaus P8, neben dem Testzentrum für Autofahrer). Die Impfstelle in Alt-Oberhausen (Saporoshje-Platz) nimmt am Mittwoch, 1. Dezember, ihren Betrieb auf.

Die Krähenstraße in Königshardt ist eine Seitenstraße zwischen Hartmannstraße und Königshardter Straße. In der Nähe befindet sich die Hartmannschule und eine Filiale des Discounters "Netto". Mit dem neuen Standort sollen die Impfungen weiter beschleunigt werden. Dies gilt für Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen.

Impfen in Oberhausen: Quartiersbüros helfen Senioren ohne Internet

Zuletzt hatten die Organisatoren der festen Impfstellen darauf aufmerksam gemacht, dass Personen, die ihren ersten Stich bereits beim niedergelassenen Arzt erhalten haben, ihre zweite Impfung ebenfalls dort erhalten.

Senioren und Personen, die über keinen Internetanschluss verfügen und auch keine Verwandten und Bekannten haben, die bei der Buchung im Netz helfen, können sich an die sechs Quartiersbüros in den Oberhausener Stadtteilen wenden.

Dort bieten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Unterstützung bei der Suche nach einem Impftermin für die Corona-Schutzimpfung in den festen Impfstellen an.

