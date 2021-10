Immer mehr Oberhausener erhalten Wohngeld für ihre Miete

Oberhausen. Im Pandemiejahr 2020 ist dieser Sprung beachtlich: 30 Prozent mehr Oberhausener Haushalte müssen vom Staat einen Mietzuschuss erhalten.

Über 2000 Oberhausener Haushalte erhielten Ende des vergangenen Jahres vom Staat einen Zuschuss zur Miete, weil sie so geringe Einkünfte hatten, dass sie die Mietlast finanziell überfordert. Das waren 2020 immerhin 30 Prozent mehr Haushalte mit Mietzuschuss als noch 2019. Damals erhielten exakt 1554 Familien und Singles Wohngeld, im Jahre danach waren es 2020. Vor sechs Jahren waren es sogar nur 1167 Haushalte. Das geht aus der aktuellen Statistik des Landesdatenamtes hervor.

Der enorme Sprung wohngeldberechtigter Haushalte in Oberhausen liegt nach Hinweis der Fachleute nicht unbedingt an dem weiter steigenden Mietniveau in Großstädten, sondern an der jüngsten Wohngeld-Novelle. Diese hatte zum 1. Januar 2020 nicht nur den Kreis der Anspruchsberechtigten ausgeweitet, sondern auch die Leistungshöhe angehoben.

Erhebliche Einkommenseinbußen durch die Corona-Pandemie

Zudem hat die Pandemie vielen Menschen Einkommenseinbußen eingebracht, so dass die akute Gefahr bestand, dass die Betroffenen ihre Miete nicht mehr aus eigener Kraft tragen konnten. Im Schnitt bekamen Oberhausener im Jahre 2020 rund 165 Euro im Monat als Mietzuschuss, das sind knapp 30 Euro mehr als im Jahre 2019.

Dass mehr Haushalte Wohngeld erhalten, lässt sich in ganz NRW beobachten. Ende 2020 bezogen über 153.000 Haushalte Wohngeld – ein Plus von 24 Prozent im Vergleich zu 2019 (damals: 123 606). In Mülheim wird sogar über 54 Prozent mehr Haushalten Wohngeld überwiesen, in Essen 39 Prozent, in Duisburg 23 Prozent und in Bottrop 22 Prozent.

Wohngeld ist eine sozialpolitische Leistung von Bund und Ländern, die verhindern soll, dass jemand aus finanziellen Gründen seine Wohnung verliert. Beantragt werden muss das Wohngeld bei der Stadt Oberhausen. Um Wohngeld zu erhalten, muss der Antragsteller noch genügend Einkommen haben, um seinen Lebensunterhalt selbst finanzieren zu können. Wohngeld kann beantragt werden, wenn ein Mindesteinkommen vorhanden ist und durch das Wohngeld Hilfebedürftigkeit (Hartz IV) oder Sozialhilfe vermieden werden kann.

Haushalte, die unverbindlich und schnell prüfen möchten, ob sie Anspruch auf Wohngeld haben, können den Wohngeldrechner des Landes (www.wohngeldrechner.nrw.de) nutzen.

