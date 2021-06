Imker geben einen spannenden Einblick in ihr Hobby

Oberhausen. Was passiert eigentlich, wenn Bienen schwärmen? Wer das ganz genau wissen will, ist Anfang Juli beim Bienenzucht-Verein Oberhausen genau richtig.

Zum kommenden „Tag der deutschen Imkerei“ erhalten Interessenten in Oberhausen viele Infos aus fachkundiger Hand – der Bienenzucht-Verein Oberhausen gibt einen spannenden Einblick in die Arbeit der Imker.

Alle Neugierigen – vor allem jene, die noch recht wenig über Bienen wissen – sind zu folgenden Veranstaltungen in Oberhausen eingeladen:

Lehrbienenstand Haus Ripshorst, Ripshorster Straße 306: Am Samstag, 3. Juli, von 11 bis 14 Uhr erfahren Besucher am Lehrbienenstand am Haus Ripshorst, was Sie schon immer über Bienen wissen wollten. Was hat es mit der wunderbaren Verwandlung von Nektar zu Honig auf sich? Warum spricht man mit Recht vom „Bienenfleiß“? Was passiert, wenn Bienen schwärmen? Wie verständigen sich Bienen? Wie regeln sie das Klima im Bienenstock? Das sind nur einige Fragen, auf die der Imker Heinz Depping in kostenlosen Führungen (Beginn stündlich ab 11 Uhr) Antwort gibt.

Bienengarten Rothebusch, Baumstraße 20: Am Samstag, 3. Juli, und am Sonntag, 4. Juli, in der Zeit von 11 bis 16 Uhr können sich Besucher über das Leben der Honigbienen informieren und die verschiedenen Bienenprodukte kennenlernen. Eine Exkursion zu den Bienenvölkern gibt einen Einblick in das Leben der Honigbienen.

Täglich wissen, was in Oberhausen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Oberhausen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen