Illustratorin berichtet von Treffen mit Michael Ende

Am Samstag, 4. November, geht es in der Ludwiggalerie in Oberhausen unter anderem um Illustrationen zur „Unendlichen Geschichte“.

Oberhausen. Am 4. November 2023 dreht sich in der Oberhausener Ludwiggalerie alles um „Die unendliche Geschichte“. Zu Wort kommen mehrere Fachleute.

In der Ludwiggalerie Oberhausen können sich Besucherinnen und Besucher derzeit auf eine „Fantastische Reise“ machen. Seit Ende September 2023 sind dort mehr als 300 Werke zu Michael Endes Geschichten ausgestellt: Gemälde, Zeichnungen und Buchausgaben zu Jim Knopf, Bastian und Momo. Am Samstag, 4. November, steht eine davon besonders im Fokus: „Die unendliche Geschichte“.

An diesem Tag kommen drei Personen zu Wort, die sich mit dem 1979 erschienenen Roman von Michael Ende intensiv befasst haben: Die Illustratorin Roswitha Quadflieg und der Illustrator Sebastian Meschenmoser. Beide stellen sich von 15 bis 18 Uhr den Fragen von Christine Vogt, Direktorin der Ludwiggalerie. Danach kommt Tobias Kurwinkel, Literatur-Professor mit dem Schwerpunkt Kinder- und Jugendliteratur an der Universität Duisburg-Essen, zu Wort. Die Teilnahme an diesem Michael-Ende-Nachmittag ist kostenlos.

Kann man ein Kultbuch wie „Die unendliche Geschichte“ überhaupt verfilmen?

Illustratorin Roswitha Quadflieg verlieh dem Text seine zweifarbige Gestalt und stellte den 26 Kapiteln eine Initiale voran. Michael Ende sei von ihren Ideen „begeistert gewesen“, schreibt die Ludwiggalerie in der Ankündigung der Veranstaltung. Quadflieg wird am Samstag von der Entstehung des Gesamtkunstwerks und von ihren Begegnungen mit Michael Ende berichten. Sebastian Meschenmoser illustrierte die Schmuckausgabe der „Unendlichen Geschichte“, die zu ihrem 40. Geburtstag im Thienemann-Esslinger Verlag erschien. 50 großformatige Ölbilder und 138 Bleistiftzeichnungen fertigte er zu diesem Anlass an. Tobias Kurwinkel widmet sich dann der Verfilmung von Michael Endes Werk, speziell der Frage, ob und wie man ein derartiges „Märchen-Kultbuch“ überhaupt verfilmen kann.

Die Ausstellung „Fantastische Reise mit Jim Knopf, Bastian und Momo. Michael Ende – Bilder und Geschichten“ ist noch bis zum 14. Januar 2024 in der Ludwiggalerie Oberhausen zu sehen.

