Hinweise gesucht Illegal Geld abgehoben: Polizei will Verdächtigen finden

Oberhausen. Fotofahndung in einem Oberhausener Fall: Die Polizei sucht den Dieb einer EC-Karte und setzt auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Polizei Oberhausen sucht per Fotofahndung nach einem Verdächtigen, der eine EC-Karte gestohlen und dann illegal eingesetzt hat.

Nach einem Taschendiebstahl nutzte der Täter die entwendete EC-Karte, um am 15. November 2022 gegen 8 Uhr früh in Oberhausen an einem Geldautomaten illegal Geld abzuheben.

Der Verdächtige beim illegalen Geldabheben. Foto: Polizei OB / PM

Dabei ist mit Hilfe der Überwachungskamera die Aufnahme des Verdächtigen entstanden. Die Polizei Oberhausen fragt nun, wer Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort des Gesuchten geben kann.

Entsprechende Hinweise nehmen die Ermittlerinnen und Ermittlern des Kriminalkommissariats 22 der Polizei unter 0208/8260 oder per E-Mail an die Adresse pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de entgegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen