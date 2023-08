Illegal entsorgtes Benzol im Brombeergestrüpp entdeckt

Oberhausen. Nach dem Hinweis eines Bürgers ist ein illegal entsorgter Chemiebehälter in Oberhausen-Alstaden entdeckt worden. Polizei und WBO rückten aus.

Ein Bürger hat am 6. August die Polizei alarmiert und zur Püttstraße gerufen: Der Mann hatte an dieser Straße in Oberhausen-Alstaden einen Behälter mit einer Chemikalie entdeckt. Der Vorfall ist erst durch Nachfrage der Redaktion bekannt geworden.

Die Leitstelle der Polizei hat daraufhin eine Streifenwagenbesatzung zum Fundort an der Püttstraße geschickt. Das Fass konnte durch die Polizisten allerdings nicht geborgen werden, weshalb die Stadt Oberhausen informiert worden ist.

Die WBO sind von der Stadt mit der Bergung und ordnungsgemäßen Entsorgung beauftragt worden. Es handelte sich nach Angaben des Bereiches Umwelt der Stadtverwaltung um einen fünf Liter fassenden Metalleimer, der geringe Reste von Benzol enthielt – eine chemische Verbindung mit einem aromatischen Geruch, die im Benzin für Kraftfahrzeuge enthalten ist.

Behälter nur über einen steilen Trampelpfad erreichbar

Der Behälter war allerdings nur über einen steilen Trampelpfad erreichbar. Vor der Bergung musste eine rund vier Meter lange, schmale Schneise durch dichtes Brombeergestrüpp freigeschnitten werden. Der Eimer wurde dann auf dem Wertstoffhof der WBO im dafür vorgesehenen Spezialbehälter entsorgt.

Da der Behälter keine Schadstoffe in relevanten Mengen enthielt und somit keine Gefahr für die Umwelt bestand, handelt es sich laut Stadtverwaltung hierbei um eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem Bußgeld von 100 Euro geahndet wird – wenn der Täter jemals ausfindig gemacht wird.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen