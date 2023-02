IG Bau fordert deutlich mehr Kontrollen gegen Schwarzarbeit

Oberhausen. Illegale Jobs, Verstöße gegen den Mindestlohn, Sozialbetrug: Die IG Bau fordert mehr Kontrollen gegen kriminelle Machenschaften auf Baustellen.

Schwarze Schafe auf dem Bau: Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) hat kriminelle Praktiken auf Baustellen beklagt.

So habe das Hauptzollamt Duisburg, das auch für Oberhausen zuständig ist, allein im ersten Halbjahr des vergangenen Jahres in der Region insgesamt 272 Ermittlungsverfahren im Baugewerbe eingeleitet, heißt es in einer aktuellen Mitteilung der Gewerkschaft.

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) deckte bei ihren Kontrollen vor allem illegale Beschäftigung, Sozialbetrug und Mindestlohnverstöße auf. Insgesamt habe die vom Duisburger Zoll ermittelte Schadenssumme durch nicht gezahlte Steuern und Sozialabgaben auf dem Bau rund 668.000 Euro betragen, so die IG Bau Mülheim-Essen-Oberhausen.

„Nur die Spitze des Eisbergs“

Die Baugewerkschaft beruft sich dabei auf Zahlen, die das Bundesfinanzministerium auf eine Anfrage des Bundestagsabgeordneten Bernhard Daldrup (SPD) zur Kontroll-Bilanz des Zolls auf dem Bau mitgeteilt hat. „Die hohe Zahl der Ermittlungsverfahren zeigt, dass kriminelle Methoden auf dem Bau auch in unserer Region zum Alltag gehören. Die tatsächlich aufgedeckten Verstöße sind nur die Spitze des Eisbergs“, so der Bezirksvorsitzende der IG Bau Mülheim-Essen-Oberhausen, Peter Köster. Neben den vielen „sauber arbeitenden Unternehmen“ gäbe es noch immer unseriöse Firmen, für die Lohndumping und illegale Beschäftigung bei Bauaufträgen zum Geschäftsmodell gehörten.

Vor diesem Hintergrund fordert die IG Bau deutlich mehr Kontrollen und eine stärkere Präsenz des Zolls auf den Baustellen auch in Oberhausen und Umgebung.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen