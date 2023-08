Hype-Festival in Oberhausen: Peter Fox sagt ab - Fans sauer

Das dreitägige Hype-Festival in Oberhausen startet am Freitag, 25. August: Peter Fox wird als Headliner allerdings fehlen.

Oberhausen. Eigentlich sollte Hip-Hop-Star Peter Fox beim Hype-Festival in Oberhausen auftreten. Kurz vor dem Start folgt aber die überraschende Absage.

Das Hype-Festival in Oberhausen steht für Rap, Hip-Hop und Afrobeats, mischt internationale und nationale Künstler, und lässt es von Freitag, 25. August, bis Sonntag, 27. August, beim Open Air an der Turbinenhalle krachen. Mit dabei als Headliner ist Peter Fox - oder besser: Er war es. Viele Fans sind stinksauer.

Der Berliner Könner von Hip-Hop und Dancehall hatte seinen Auftritt am Mittwoch (23. August) überraschend abgesagt. In den sozialen Netzwerken wendete sich der Sänger von bekannten Hits wie „Schwarz zu Blau“, „Haus am See“ und „Das zweite Gesicht“ an seine Anhänger.

Geänderte Produktionsbedingungen würden einen Auftritt verhindern. Es sei mit den Veranstaltern nach einer Lösung gesucht worden - vergeblich. Der Seeed-Sänger entschuldigte sich bei den Fans.

Hype-Festival in Oberhausen: Peter Fox stand für Sonntag im Line-up

Eigentlich stand Peter Fox für den Sonntag im Line-up. Doch daraus wird nun nichts. Auch das Hype-Festival hat über seine Plattformen bestätigt, dass Peter Fox nicht auftreten wird. In den Wochen zuvor hatte der Veranstalter auf der offiziellen Homepage noch mit dem 51-Jährigen geworben.

Auch der populäre südafrikanische DJ De-Ben-Gogo kann plötzlich nicht beim Hype-Festival dabei sein. Neu im Line-up seien dafür die nigerianische Sängerin Yami Alade und Rapper Big Dwag.

Hype-Festival in Oberhausen: Peter-Fox-Fans fühlen sich verschaukelt

Viele Fans hatten jedoch gezielt Tickets für Peter Fox gekauft. Im Netz äußern sich die Anhänger des Seeed-Sängers sauer und enttäuscht. „Fast 100 Euro für eine Karte und dann das…“

Beim dreitägigen Hype-Festival sind Stars wie Luciano und Trippie Redd angekündigt. Im vergangenen Jahr feierten pro Festivaltag rund 7000 Fans mit.

Peter Fox rockte zuletzt die Waldbühne in Berlin. Am Samstag, 26. August, steht der Sänger beim „Seaside Beach Baldeneysee“ in Essen im Programm. Das Konzert ist allerdings schon ausverkauft.

