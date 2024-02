Hunderte Schrauben auf der Straße – sogar Polizei wird Opfer

Oberhausen Böse Überraschung in Oberhausen: Auf dunkler und regennasser Fahrbahn fahren ein Dutzend Autos in Schrauben. Wer hat sie dort hingelegt?

Im Oberhausener Norden sind am Mittwochvormittag (7. Februar) ein dutzend Autofahrer Opfer von Schrauben auf den Straßen geworden. Sogar die herbeigerufene Polizei tappte in die Falle. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Jetzt sucht die Polizei nach dem Verursacher.

Die Schrauben lagen auf den Straßen Fernewaldstraße, Kleekampstraße, Birlhahnstraße und Pfälzer Straße. Nach Darstellung der Polizei waren die Schrauben auf dem dunklen und regennassen Asphalt kaum zu erkennen. Als die Polizei eintraf, stellte sie dreizehn Fahrzeuge fest, deren Reifen beschädigt waren. Teilweise steckten die Schrauben in den Profilen, sodass zwar der Reifen nicht platt lief, eine Fahrt zur Werkstatt aber unumgänglich war. Selbst die Polizei erwischte es. Die Beamtinnen und Beamten fuhren extra vorsichtig zum Einsatz, konnten aber auch die Schrauben nicht erkennen, wie ein Polizeisprecher berichtet.

Polizei Oberhausen sucht nach Zeugen: Wer kann Hinweise geben?

Die Schrauben bohrten sich in die Profile der Autos. Dadurch entwich in einigen Fällen zwar keine Luft, die Fahrerinnen und Fahrer mussten ihre Wagen aber in die Werkstatt bringen. Foto: WAZ

Da die Schrauben in etwa zehn Haufen auf den Straßen lagen, geht die Polizei momentan nicht davon, dass jemand die Schrauben verloren hat. Wahrscheinlich hat jemand die Schrauben dort absichtlich verteilt. Die Polizei nahm zahlreiche Strafanzeigen auf wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und wenden sich jetzt an die Bevölkerung: Kann jemand Informationen zu dem Vorfall geben? Hinweise können telefonisch abgegeben werden unter 0208-826-0 oder per E-Mail an poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de. Es kann durchaus sein, dass es noch mehr Fahrzeuge erwischt hat. Die Betroffenen sollen sich bei der Polizei melden.

Die Straßen (unter anderem die Kleekampstraße) wurden zunächst für den Verkehr gesperrt, damit nicht noch weitere Fahrzeuge beschädigt werden. Danach forderten die Beamten eine Kehrmaschine der Wirtschaftsbetriebe Oberhausen (WBO) an, die die Straßen von den Schrauben befreit.

