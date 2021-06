Der Fun Jokers Hüpfburgen-Spaß lädt in den Sommerferien im Revierpark Vonderort in Oberhausen wieder zum Toben ein.

Ferienspaß in Oberhausen Hüpfburgen-Anlage öffnet am 5. Juli im Revierpark Vonderort

Oberhausen. Eine Wasserrutsche sorgt für Abkühlung, ein Hindernisparcours weckt die Abenteuerlust: Der Fun Jokers Hüpfburgen-Spaß kommt nach Oberhausen.

Die Sommerferien stehen vor der Tür. Pünktlich dazu macht Fun Jokers XXL-Hüpfburgen-Spaß ab dem 5. Juli 2021 wieder halt im Revierpark Vonderort an der Bottroper Straße 322.

Bis zum 22. August öffnen sich dort dann täglich zwischen 11 und 19 Uhr die Pforten für jede Menge Spaß und Aktion. Auf insgesamt über 4000 qm darf gespielt und getobt werden. Neu dabei ist in diesem Jahr auch eine XXL-Wasserrutsche, die an heißen Sommertagen für Abkühlung sorgt. Der ebenfalls neue 20 Meter lange Hindernisparcours soll Abenteuerlust und Spaß an der Bewegung wecken. Auch eine Rennstrecke mit Formel 1-Rennwagen und Motorrädern dürfen die Gäste rasant erobern.

Tageskarte für Kinder kostet sieben Euro

Für das leibliche Wohl sorgt die Snackbar. Für eine Tageskarte zahlen Kinder sieben Euro, Erwachsene drei Euro. Wichtig: Alle Besucher ab sechs Jahren benötigen einen aktuellen Corona-Negativtest. Der Test muss dem Kassenteam beim Betreten des Parks vorgezeigt werden. Und noch ein Tipp: Badezeug einpacken!

Das Hygienekonzept der Anlage wurde von der Stadt Oberhausen geprüft und unter Einhaltung aller Auflagen genehmigt. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.FunJoker.de (Rubrik Mobiler Hüpfburgen-Spass). Dort sind auch alle aktuell geltenden Hygieneregeln zu finden.

