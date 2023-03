Das "House of Magic" der bekannten Ehrlich Brothers wird am Centro Oberhausen erweitert. Geschäftsführer Stefan Schornstein nennt erste Details.

Westfield Centro House of Magic im Centro Oberhausen: Das ändert sich

Oberhausen. Die Macher der Mitmach-Ausstellung „House of Magic“ ziehen am Centro Oberhausen erste Bilanz. Schon in den Osterferien soll sich etwas ändern.

Seit dreieinhalb Monaten pilgern Zauber-Freunde zum Centro Oberhausen: Die Mitmach-Ausstellung „House of Magic“ haben die bekannten Magie-Brüder Ehrlich Brothers initiiert und dafür nicht nur ihren Namen geliehen, sondern etliche Exponate aus ihren Shows aufgefahren und bekannte und neue Illusionen eingebaut.

Nach den ersten Monaten nennt Magie-Haus-Geschäftsführer Stefan Schornstein erstmals Zahlen. „38.000 Fans haben sich unser 'House of Magic' an der Centro-Promenade seit Ende November 2022 angeschaut.“ Damit liegen die Macher ungefähr bei dem für die Eröffnungszeit kalkulierten Schnitt. Zugleich sagt Schornstein: „In den kommenden Monaten erwarten wir eine deutliche Steigerung der Zahlen.“

Ehrlich Brothers: Im 360-Grad-Kino lernen Kinder künftig das Zaubern

Schon in den Osterferien zieht beim „House of Magic“ auch das Angebot an. „Statt von Mittwoch bis Sonntag öffnen wir dann täglich.“ Bislang bebaut das Zauber-Duo rund 3000 Quadratmeter mit seinen Illusionen. „Wir haben mit einer Verweildauer von 100 bis 120 Minuten gerechnet. Das hat sich auch als realistisch herausgestellt.“ Mit zusätzlichen Attraktionen wollen die Macher dies untermauern. So wird das 360-Grad-Kino komplett umgestaltet.

Statt Ausschnitte aus den Bühnenshows sollen Kinder hier bald das Zaubern lernen und einige einfach Illusionen mit nach Hause nehmen. „Die Ehrlich Brothers erscheinen auf dem Bildschirm und zeigen den Kindern die Illusionen. Das gesamte Projekt wird von unserem Personal begleitet. Die Videos sind schon abgedreht.“

Ausstellungs-Chef Schornstein rechnet damit, dass dieses Gimmick bereits in den Osterferien eingebaut wird. Auch an der Selfie-Station wird geschraubt. Die Initiatoren wollen das Fotografieren, anders als bei anderen Event-Ausstellungen, weiterhin überall erlauben. Besucher sollen sich in einer neuen Illusion mit den Zauber-Brüdern auf einer Show-Bühne fotografieren können.

Ehrlich Brothers: Monstertruck musste in Einzelteile zerlegt werden

Bislang seien die Zauberwerkstatt für Kinder, die Schrumpfkammer und das Virtual-Reality-Kino besonders gut angekommen. Neben viel Lob für das „House of Magic“ bemängelten einzelne Gäste in Internet-Rezensionen aber auch, dass Attraktionen wie der „Fliegende Besen“ im Virtual-Reality-Kino bei ihrem Besuch nicht richtig funktioniert hätten.

Schornstein betont, dass das Feedback der Besucher für die Ausstellung sehr wichtig sei. Das Konzept habe es vorher nicht gegeben. Erfahrungswerte seien deshalb nicht vorhanden. „Wir arbeiten fortlaufend daran, das ‚House of Magic‘ auszubauen und zu bessern.“ Bei der technischen Ausrüstung seien Probleme häufig mit Software-Updates schnell zu beheben.

Die Technik und Exponate seien in der Fertigung und Anschaffung sehr teuer. Der riesige Monstertruck musste beim Einzug in seine Einzelteile zerlegt und über die Terrasse in die Expo-Halle gehoben werden. Selbst gemusterte Teppiche für optische Täuschungen seien hochpreise Sonderanfertigungen.

Ehrlich Brothers: 320 Gäste können im Magie-Haus pro Stunde dabei sein

Die von einigen Besuchern kritisierten Eintrittspreise (derzeit 30 bis 36 Euro für Erwachsene) seien daher an der Grenze des machbaren. Stark rabattierte Aktionstage wolle man regelmäßig ermöglichen.

An den Termin-Buchungen halten die Macher fest: Zauber-Freunde können sich einen 15-Minuten-Slot für den Start reservieren. Bis zu 80 Personen durchlaufen pro Zeitfenster die Mitmach-Ausstellungen. Bis zu 320 Personen können somit pro Stunde das „House of Magic“ besuchen.

Die Magie der Ehrlich Brothers soll dauerhaft am Centro Oberhausen bleiben - voraussichtlich zehn Jahre lang. Über zusätzliche, benachbarte Fläche im Promenade-Obergeschoss wird derzeit beraten.

>>> Expo-Halle befindet sich in der Promenaden-Mitte

Die Mitmach-Ausstellung der Ehrlich Brothers befindet sich in der Mitte der Centro-Promenade. Die Expo-Halle öffnet derzeit von Mittwoch bis Sonntag. In den Osterferien und im Sommer dann jeden Tag.

Vorher öffnete auf der heutigen Ausstellungsfläche der 2015 geschlossene Tanz-Club Adiamo. Vor dem „House of Magic“ gastierte die Event-Ausstellung „Das Schlumpf-Abenteuer“ in den Räumen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen