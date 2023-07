Hornissennester entfernen: Wann eine Genehmigung Pflicht ist

Oberhausen. Oberhausen erteilte im vergangenen Jahr 30 Genehmigungen für das Entfernen von Nestern. Für welche Arten man die Erlaubnis der Behörden braucht.

Wer „grundlos“ Wespen-, Bienen-, oder Hummelnester entfernt, riskiert in Nordrhein-Westfalen ein hohes Bußgeld. Für einige Arten bedarf es sogar einer behördlichen Genehmigung. Wir haben bei der Stadtverwaltung von Oberhausen nachgefragt, wann dies der Fall ist.

Darf ich ein Wespennest einfach so entfernen?

Wespe ist nicht gleich Wespe. Häufig anzutreffen sind hierzulande die Deutsche Wespe oder die Gemeine Wespe. Wer ein Nest dieser Arten im Garten auffindet, braucht einen „vernünftigen“ Grund, um es umzusiedeln oder zu entfernen. Dies kann etwa die Gefährdung von Kleinkindern, älteren Menschen oder Allergikern sein. Eine Genehmigung muss man hierfür nicht einholen, teilt die Pressestelle der Stadt Oberhausen mit.

Für welche Wespennester benötigt man eine offizielle Genehmigung?

Anders sieht es bei der Hornisse und bei Bienen aus. Hornissen zählen zwar wie die Deutsche Wespe zu den Faltenwespen, sind aber nach Paragraf 44 des Bundesnaturschutzgesetzes besonders geschützt. Dasselbe gilt für Bienen (und Hummeln). Will man diese Nester entfernen oder umsiedeln, braucht man eine behördliche Genehmigung, gibt die Stadt an. Diese erteilt die Untere Naturschutzbehörde. Im Jahr 2022 genehmigte sie etwa 30 Genehmigungen. Erstaunlich: In diesem Jahr sind es bis jetzt schon 25 – ein deutlicher Anstieg.

Auch Bienen sind besonders geschützt. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Wann werden Genehmigungen abgelehnt?

Nach Angaben der Stadt würden die Anträge „nahezu ausschließlich“ aus der Umgebung von Wohnsiedlungen eingereicht. Hier stellt die Gefahrenabwehr einen „vernünftigen“ Grund dar. Abgelehnt würden Anträge, wenn sie Nester in der Landschaft beträfen. Denn hier seien die Arten Teil des Naturhaushaltes.

Wichtig: Auch solitär lebende Wespen- und Bienenarten, also ohne einen Insektenstaat, werden nicht umsiedelt. Ein Beispiel dafür ist die gehörnte Mauerbiene. Diese Bienenarten besitzen zwar einen Wehrstachel, müssen aber keinen Insektenstaat verteidigen. „Sie sind daher friedfertig und interessieren sich auch nicht für Eis, Kuchen und andere Süßspeisen“, weiß die Stadt.

Entfernt die Stadt auch Nester?

Ja. Wenn sich die Nester auf städtischen Grundstücken wie Kindertageseinrichtungen befinden, schalten die zuständigen Servicebetriebe Oberhausen (SBO) einen Sachverständigen ein. Bei besonders geschützten Arten müssen auch die Servicebetriebe einen Antrag bei der Unteren Naturschutzbehörde stellen. Das passiert etwa zwei bis dreimal im Jahr.

