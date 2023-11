Hornissen schwirren im preisgekrönten Walzenlager-Kino

Oberhausen. Die geschützte Wespenart hat Oberhausens kleinsten Kinosaal erobert – und ließ sich bisher nicht aus dem Zentrum Altenberg vertreiben.

Historische Industrieflächen sind seit Jahrzehnten auch Biotope – im Ruhrgebiet fast eine Binsenweisheit. Allerdings macht sich im Zentrum Altenberg mit seiner fast 180-jährigen Bausubstanz doch eine bemerkenswerte Artenvielfalt bemerkbar. Da ist nicht nur die wackere Robinie, die rank und grün in die Ausstellungshalle des Vereins für aktuelle Kunst vorgedrungen ist – und dort von den Liebhabern der Farbmalerei durchaus geschätzt wird. Mit den schwirrenden Bewohnern des wenige Schritte entfernten Kinos im Walzenlager verhält es sich anders.

Auf der Homepage des kleinsten „Filmpalastes“ in Oberhausen mit seinen 45 Plätzen grüßt inzwischen eine allerliebste Cartoon-Version von Vespa crabro, der heimischen Hornisse. „Die Hornissen haben die Oberhand über den Saal errungen“, klagt Jörg Kluge, der Programmchef des Arthouse-Kleinods zwischen Industriemuseum und Indierock-Spielstätte. „Echt blöde Situation hier gerade.“ Man könnte die Lage auch als kurios beschreiben, denn bisher konnte im Kino kein Hornissennest gefunden werden. „Auch die UV-Falle zeigt noch nicht die erhoffte Wirkung.“ Mit den zuständigen Experten will Jörg Kluge die Situation nun erneut besprechen.

Preisgekrönt – und doch vorerst geschlossen: Am Dienstag noch hatte Jörg Kluge einen der Kinoprogrammpreise, dotiert mit 8000 Euro, für das Walzenlager-Kino in Empfang genommen. Foto: Hojabr Riahi / Film- und Medienstiftung NRW

Hornissen sind die größten heimischen Wespen, die Königin eines Volkes von Vespa crabro kann stattliche dreieinhalb Zentimeter messen. Unter Naturschützern gelten die beeindruckenden Brummer als friedfertig. Bienen etwa verabreichen einem Gestochenen eine größere Giftdosis. Allerdings enthält das Hornissengift eine schmerverstärkende chemische Zutat – und ist damit doch mit gutem Grund gefürchtet. Da Hornissen unter Artenschutz stehen, dürfen bewohnte Nester nicht vernichtet werden, sondern sollten von geschulten Personen umgesiedelt werden.

Trost: 8000 Euro Prämie fürs tolle Jahresprogramm

Doch ein Nest ist ja im oder am Walzenlager-Kino noch gar nicht gefunden. Ob daher Jörg Kluge die nächsten Filmvorführungen am Wochenende starten kann, steht noch in Frage. „Sollte es tatsächlich zu kompletten Ausfällen kommen“, verspricht der Kino-Chef, „werden wir die Filme nächstes Jahr noch mal ins Programm nehmen. Wir sind da leider gerade machtlos.“

Große Filmkunst für maximal 45 Zuschauer: der Eingang des Kinos im Walzenlager im Fabrikhof des Zentrums Altenberg. Foto: Hojabr Riahi / Film- und Medienstiftung NRW

Immerhin gab’s in dieser Woche einen (gar nicht so kleinen) Trost von der Film- und Medienstiftung NRW: Sie hat das Walzenlager-Kino wieder reich belohnt in Höhe von 8000 Euro für ein hervorragendes Jahresprogramm. Auch Jürgen Pesch als Leiter der nahen Lichtburg durfte sich über die schon gewohnte Auszeichnung freuen: Ausdrücklich würdigte die Jury der Filmstiftung den Filmpalast an der Elsässer Straße für seine zahlreichen Festivals und Sondertermine sowie das Lichtburg-Team für „ein ganz besonderes, ideenreiches Engagement zur Kundenbindung“ während der Kinokrise der Corona-Jahre. In Zahlen sind’s 14.000 Euro plus 5000 Euro für das Kinder- und Jugendfilmprogramm.

Auf dem Spielplan: Historien-Drama und Musiker-Doku

Tagesaktuell informiert die Homepage walzenlagerkino-ob.de, ob oder wann das Kino im Zentrum Altenberg wieder öffnen kann. Vorgesehen waren für die Woche bis zum 15. November das deutsch-französische Drama „Luise“, die Geschichte einer Dreiecks-Beziehung während der letzten Wochen des Ersten Weltkriegs, sowie der dänische Dokumentarfilm „Music for Black Pigeons“ über den Jazz-Enthusiasten Jakob Bro.

