Hornbach reduziert Preise für Hochwasser-Opfer

Der Hornbach Baumarkt in Oberhausen will Hochwasser-Opfern helfen.

Oberhausen. Der Baumarkt Hornbach will helfen: Er gewährt allen Opfern der Hochwasser-Katastrophe auch rückwirkend einen Preisnachlass in Höhe von 20 Prozent.

Der Baumarktkonzern Hornbach Baumarkt AG will den Opfern der Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz sowie in Luxemburg und den Niederlanden mit einer Soforthilfe unter die Arme greifen.

Ab 16. Juli 2021 bis voraussichtlich 14. August 2021 gewährt das Unternehmen in 16 seiner Bau- und Gartenmärkte den Geschädigten einen Hochwasser-Nachlass in Höhe von 20 Prozent auf das gesamte Sortiment. Auch der Hornbach-Standort in Oberhausen beteiligt sich an der Aktion.

„Wir sind als Unternehmen, welches hier in der Region tief verwurzelt ist, sehr betroffen von dem persönlichen Leid und dem materiellen Schaden, den viele Betroffene durch das Hochwasser erleiden mussten. Daher möchten wir den Menschen vor Ort schnell und unbürokratisch helfen“, sagte Adam Gondzik, Marktmanager des Hornbach Bau- und Gartenmarktes Oberhausen.

Beratung auf der Website des Baumarktes

Hochwasseropfer benötigen zum Nachweis, dass sie betroffen sind, im Hornbach-Markt nur ihren Ausweis sowie ein ausgefülltes Meldeformular mit der behördlichen Schadensbestätigung ihrer Kommunalverwaltung, Feuerwehr oder Polizeidienstelle. Hornbach gewährt den vom Hochwasser geschädigten Kunden auch rückwirkend die Soforthilfe, wenn sie bereits vor Aktionsbeginn Ware gekauft oder bestellt haben.

Das Meldeformular, weitere Informationen zur Soforthilfe und Beratung finden Betroffene in der Region auf der Hornbach-Website (www.hornbach.de). Unter dem Punkt „Mein Markt“ muss der Standort Oberhausen ausgewählt sein, damit die Informationen zur Soforthilfe angesehen und das Meldeformular heruntergeladen werden können. Hornbach unterstützt mit der Hochwasser-Soforthilfe an folgenden Standorten: Bertrange (Luxemburg), Binzen, Düren, Essen, Geleen (Niederlande), Gelsenkirchen, Herne, Kamen, Kerkrade (Niederlande), Koblenz, Mönchengladbach, Münster, Oberhausen, Trier und Wuppertal.

Täglich wissen, was in Oberhausen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Oberhausen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen