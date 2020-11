Restaurants und Kneipen können während des Teil-Lockdowns ihre Gäste nicht wie gewohnt in ihren Räumen bewirten. Die Corona-Infektionszahlen steigen. Gerade aber die Gastro-Schließung wurde kritisiert, da viele Wirte in ihre Hygienekonzepte investiert hatten.

Die einzige Möglichkeit für die Köche und Wirte, um während der Lockdowns Geld zu verdienen, bleibt der Außer-Haus-Verkauf. Diesen Service hatten in Oberhausen bereits während des ersten Lockdowns im Frühjahr einige Lokale angeboten. Wir stellen ausgewählte Angebote in einer Übersicht vor. Entweder zum Liefern, zum Abholen – oder beides.

Haus Reintjes

Von Montag bis Sonntag darf zwischen 12 bis 19.30 Uhr beim Haus Reintjes im Stadt-Osten bestellt werden. Die Gerichte können abgeholt werden. Hört sich gut an: Japan-Sijaki, Rinderfilet in Currysauce mit Früchten und Butterreis 15,50 Euro, Calamari vom Grill mit Salzkartoffeln, Blattspinat und frischem Knoblauch in Öl 19,90 Euro. Wo? Wehrstraße 9. Telefon: 0208-88245491. Service: Abholen

Alt-Buschhausen

Andere Stadtseite, gleiches Hungergefühl? In der Gaststätte Alt-Buschhausen gibt es täglich zwischen 12 und 16 Uhr sowie samstags und sonntags bis 20 Uhr die Möglichkeit, Speisen abzuholen. Hört sich gut an: Försterpfanne, Medaillons vom Schweinefilet mit Speck, Zwiebeln und Champions 16,50 Euro. Chili Burger mit Pommes 11,70 Euro. Wo? Lindnerstraße 191. Telefon: 0174-3532704. Service: Abholen

Pegasos

Auch bei Pegasos am Sapo-Platz bleibt die Küche nicht kalt, zumindest von Dienstag bis Sonntag zwischen 17 bis 22 Uhr – zum Abholen und Liefern. Der Mindestbestellwert beträgt 40 Euro bei einer Lieferung innerhalb von drei Kilometern in der Umgebung. Hört sich gut an: Pegasos-Salat mit Gyros, Tomaten, Gurken, Parmesan, Zaziki 12,90 Euro. Keftedakia, drei Hackfleischbällchen mit Röstzwiebeln und Metaxasoße 13,50 Euro. Wo? Paul-Reusch-Straße 22. Telefon: 0208-6200588. Service: Abholen, Liefern

Marino’s Meze Bar

Ein bisschen Griechenland für den heimischen Tisch? Klappt! Bei Marino’s Meze Bar in Alt-Oberhausen kann man die vorbestellten Speisen täglich zwischen 12 und 21 Uhr abholen oder sich auch wahlweise liefern lassen. Hört sich gut an: Auberginen-Röllchen mit Feta 6,10 Euro, Souflaki als Greek Kebab 13 Euro. Wo? Falkensteinstraße 333. Telefon: 0208-8830777. Service: Abholen, Liefern

Khan Ji Restaurant

Wem es nach der Würze der indischen und pakistanischen Küche verlangt, der kann sich das Essen im Khan Ji Restaurant in Alt-Oberhausen täglich zwischen 11 und 21 Uhr abholen oder liefern lassen. Hört sich gut an: Entenbrustfilet Battak Karahi mit Paprika, Zwiebeln, Tomaten und Currysoße 16,50 Euro. Lamm Bhuna mit gebratenen Gewürzen und saftigem Lammfleisch 15 Euro. Wo? Mellinghofer Straße 232. Telefon: 0208-870821. Service: Abholen, Liefern

Le Baron

Weine und Gerichte lassen sich bei Le Baron in der Oberhausener City kombinieren. Der Liefer- und Abholservice steht von Mittwoch bis Samstag zwischen 15 und 20 Uhr sowie sonntags von 13 bis 20 Uhr zur Verfügung. Hört sich gut an: Antipasti Bresaola, Salat, Parmesan, Nüsse, Olivenöl und Zitrone 11,90 Euro. Pasta Pappardelle mit Wildschweinragout 14,90 Euro. Wo? Marktstraße 146. Telefon: 0208-8848970. Service: Abholen, Liefern

Klumpen Moritz

Wechselnde Tagesgerichte bereitet die Gaststätte Klumpen Moritz in der Innenstadt von Sterkrade zu. Die Speisen können abgeholt werden. Auch ein Lieferservice wird angeboten. Bei einem Bestellwert unter 15 Euro kommen drei Euro Liefergebühr hinzu. Vorbestellungen sind ab 10 Uhr möglich. Hört sich gut an: Hausgemachte Currywurst mit Pommes und Mayonnaise 5,90 Euro. Fünf Reibekuchen mit Apfelmus, dazu Schwarzbrot mit Butter 6 Euro. Wo? Bahnhofstraße 30. Telefon: 0208-660845. Service: Abholen, Liefern

Hotel Schmachtendorf

Im Stadtnorden hält der Foodtruck zum Abholen die Stellung. Auf dem Parkplatz vor dem Hotel Schmachtendorf wird es schmackhaft. Montag bis Samstag von 16 bis 20.30 Uhr. Und am Sonntag von 12 bis 14 Uhr und 16 bis 20.30 Uhr. Hört sich gut an: BBQ-Honig-Rippchen vom Landschwein aus dem Buchenrauch mit Fritten 13 Euro, Schmachtendorfer Grünkohl-Pfanne mit Kartoffeln, Kasseler und Mettwurst 9,50 Euro. Wo? Buchenweg 14. Telefon: 0208-6217880. Service: Abholen

Restaurant Aphrodite

Auch in der Nähe des Revierparks Vonderort muss der Magen nicht munter vor sich herknurren. Das Restaurant Aphrodite bietet Montag bis Samstag zwischen 16 und 21 Uhr und sonntags zwischen 12 und 20 Uhr den Abhol- und Lieferservice an. Geliefert wird im Umfeld von fünf Kilometern. Hört sich gut an: Attika-Pfanne, Schweinesteak in pikanter Grillsoße mit Knoblauch und Pommes 16 Euro. Gemüseauflauf in Sahnesoße mit Goudakäse überbacken 10 Euro. Wo? Koppenburgstraße 50. Telefon: 0208-896838. Service: Abholen, Liefern

Haus Koopmann

Im Haus Koopmann im Grenzgebiet zwischen Osterfeld-Heide und Eisenheim können sich Gäste die Gerichte täglich zwischen 17.30 und 21 Uhr im Lokal abholen. Dafür warten bewährte Küchen-Klassiker. An den Samstagen gibt es bei rechtzeitiger Vorbestellung zusätzlich wechselnde Eintöpfe, sonntags Menüs. Hört sich gut an: Filettopf Haus Koopmann, Schweinefilet mit Bratkartoffeln, Erbsen, Möhren, Sauce béarnaise 16 Euro. Krüstchen, Schweineschnitzel mit Spiegelei und Salat 9 Euro. Wo? Kniestraße 27. Telefon: 0208-891194. Service: Abholen

Restaurant International

Weitere Lokale gesucht Die Gaststätten mit Liefer- oder Abholservice sind eine Auswahl aus verschiedenen Anbietern im gesamten Stadtgebiet. Wir sammeln weitere Tipps und Empfehlungen aus Oberhausen mit einem Außer-Haus-Angebot, die unsere Leser per E-Mail (redaktion.oberhausen@waz.de) an uns senden können. Lieferbedingungen, Speisekarten sowie die Preise der Gerichte können sich gegebenenfalls bei den Anbietern kurzfristig ändern. Sie lassen sich unter den Kontaktdaten bei den jeweiligen Restaurants erfragen.

Liefern, abholen: Beim Restaurant International in Alt-Oberhausen ist beides täglich von 12 bis 21 Uhr möglich. Das Lokal beliefert die Postleitzahl-Bereiche 46045, 46047 und 46049 in Oberhausen sowie 45475 und 45476 in Mülheim. Mindestbestellwert: 20 Euro. Es gibt auch eine Mittagskarte. Hört sich gut an: Casanova-Spieß, zwei Schweinefilets und ein Rindersteak mit Sauce béarnaise überzogen, Pommes, Djuvečreis und Salat 15,90 Euro. Gebratene Gänsekeule mit Geflügelsoße überzogen, Rotkohl und Kartoffelknödel in Weizenbröseln 21,90 Euro. Wo? Helmholtzstraße 108. Telefon: 0208-208235. Service: Abholen, Liefern

Restaurant Hirschkamp

Neben der Walsumer Mark werden im Restaurant Hirschkamp die Kochtöpfe zum Abholen erhitzt. Und zwar täglich von 12 bis 15 Uhr sowie 17 bis 21 Uhr. Eine Lieferung ist erst ab einem Bestellwert von 100 Euro möglich. Hört sich gut an: Medaillons „Königshardter Wald“, Schweinemedaillons überbacken mit Schinken, Käse und Pfifferlingen, dazu Kroketten und Salat 14,90 Euro. Lammkarree mit Kräuterkruste, Blattspinat und Drillingskartoffeln 21,90. Wo? Zum Ravenhorst 330. Telefon: 0208-673009. Service: Abholen