Holtener Nachtwächter zählen Spenden – und sind überrascht

Spendenzählung im Alsbachtal: v. li. SPD-Ratsmitglied Helmut Brodrick, Spendensammlerin Ramona Staude, in der hinteren Reihe: Corinna Depenbrock (Bereichsleitung Alsbachtal), Alexandra Niehls (Geschäftsführung Albachtal) und Walter Antrag (2. Vorsitzender Aufsichtsrat Albachtal), Spendensammler Christophe Nagel, Klaus-Dieter Broß (Geschäftsführer Holtener Nachtwächter e. V.) und vorne in der Mitte die Nachtwächter Michael Humbrich, Thorsten Rohmert und Daniel Staude.

Oberhausen Die Holtener Nachtwächter haben nach vier erfolgreichen Advent-Rundgängen die Spenden gezählt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Die Holtener Nachtwächter laden seit vielen Jahren zu ihren stimmungsvollen Rundgängen im Advent ein. Dann geht es durch die beschaulichen Fachwerkgassen des Stadtteils und es wird Geld für einen guten Zweck gesammelt.

So war es auch in diesem Advent 2023. Zwischen den Jahren wird dann stets Bilanz gezogen und das gesammelte Spendengeld wird gemeinsam beim Empfänger ausgezählt. „In diesem Jahr konnten wir für die Wohnstätte Alsbachtal für körper- und mehrfachbehinderte Menschen exakt 4647,81 Euro sammeln“, berichtet Chef-Nachtwächter Thorsten Rohmert. Der Holtener SPD-Politiker und Stadtverordnete Helmut Brodrick, den Nachtwächtern und ihrem Brauchtum seit langer Zeit eng verbunden, habe diese Summe auf 4800 Euro aufgestockt.

Gute Nachtwächter-Tradition: Gesellige Auszähl-Runde im Alsbachtal

Das gemeinsame Auszählen des Spendengeldes entpuppte sich wieder als eine eine schöne gesellige Runde, in der wie in jedem Jahr alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor dem Auszählen geschätzt haben, wie viel wohl an Spenden zusammengekommen sei. Dabei kam Spendensammler Christophe Nagel mit seiner Schätzung von 4500 Euro dem Endergebnis am nächsten.

„Ich bin, wie die anderen, positiv überrascht über die hohe Summe, die wir auch in diesem Jahr zusammenbekommen haben“, freut sich Chef-Nachtwächter Thorsten Rohmert. „Obwohl wir nicht so viel Glück mit dem Wetter hatten. Aber auf unsere Anhänger ist Verlass und der Weihnachtsmarkt am 3. Advent sowie unser Abschluss-Singen am 4. Advent waren wieder sehr gut besucht.“ Die Nachtwächter sagen allen Teilnehmern und Unterstützern herzlich „Dankeschön“ und freuen sich schon auf die Advent-Rundgänge im Dezember 2024.

