Holtener Nachtwächter: 2312,85 Euro für die Lebenshilfe

Spenden zählen in Königshardt: vorne v. li. Helmut Brodrick, Jürgen Fischer (Vorsitzender der Lebenshilfe) und Nachtwächter-Kassierer Detlef Feldhoff, dahinter v. li. die Nachtwächter Michael Humrich, Thorsten Rohmert und Dennis Hermann sowie Martin Heckmann (stellv. Vorsitzender der Lebenshilfe).

Oberhausen. Die Holtener Nachtwächter und ihre Helferinnen können sich über ein gutes Sammelergebnis freuen. Das Geld geht in diesem Jahr an die Lebenshilfe.

Die Holtener Nachtwächter haben sich durch Corona nicht entmutigen lassen und in diesem Advent 2021 wieder ihre Rundgänge gestartet – unter 2G-Regeln und mit gebührendem Abstand zum Publikum. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: 2312,85 Euro fließen nun an die Lebenshilfe in Oberhausen.

Die drei eifrigen Nachtwächter Thorsten Rohmert, Dennis Herrmann und Michael Humrich haben sich nun mit den Spendenempfängern der Lebenshilfe in Königshardt getroffen, um das Sammelergebnis des Advent 2021 Euro für Euro, Cent für Cent ganz genau auszuzählen. Wie stets sind die prall gefüllten Spendendosen geöffnet und deren Inhalt auf einem Tisch ausgebreitet worden. Und dann startete das Zählen.

Wie stets war auch diesmal Helmut Brodrick, der SPD-Stadtverordnete aus Holten, mit dabei. Schließlich stand das exakte Sammelergebnis aus den vier Rundgängen der jüngsten Vorweihnachtszeit fest. Helmut Brodrick sowie Jürgen Fischer und Martin Heckmann stockten die ausgezählten 2032,85 nochmals aus privater Schatulle auf, so dass das Endergebnis von 2312,85 Euro zustande kam. Das Geld soll für die Ausstattung der Räume im Lebenshilfe-Neubau an der Häherstraße in Königshardt verwendet werden.

Jährlich wechselnde Empfänger

Auch die Behinderteneinrichtung Alsbachtal und das Friedensdorf Oberhausen werden von den Nachtwächtern regelmäßig – der Empfänger wechselt jährlich – mit größeren, deutlich vierstelligen Summen bedacht. So soll es auch in den nächsten Jahren sein. 2022 ist wieder das Friedensdorf Oberhausen an der Reihe.

Thorsten Rohmert und sein Nachtwächter-Team hoffen, ihre beliebten Rundgänge durch die schönen Holtener Fachwerkgassen im Advent 2022 wieder mit komplettem Programm und ohne coronabedingte Einschränkungen starten zu können. „Wenn man bedenkt, dass zum Beispiel der Glühweinverkauf bei unserem Abschluss-Rundgang und auch andere Aktionen in diesem Advent wegen Corona komplett ausfallen mussten, wird deutlich, dass wir trotzdem ein sehr gutes Sammelergebnis erzielt haben“, unterstreicht Nachtwächter-Chef Thorsten Rohmert.

Fünf fleißige Helferinnen

Fünf Helferinnen an den Nachtwächter-Spardosen haben in diesem Advent das Spendensammeln unterstützt: Dagmar und Ute Rohmert, Lina Mölder sowie Eva Schüring und Cora Nargorny.

