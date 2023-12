Hoher Krankenstand: Noch ein Oberhausener Betrieb betroffen

Oberhausen Wegen der aktuellen Krankheitswelle fehlen der Stoag Busfahrer. Jetzt sind auch die Wirtschaftsbetriebe betroffen.

Erst die Busfahrer, jetzt auch noch die WBO: Wegen des hohen Krankenstandes müssen die Wirtschaftsbetriebe Oberhausen die Annahmestelle an der Gabelstraße zwischen den Jahren schließen. Der Standort ist ab dem 27. Dezember bis einschließlich 30. Dezember geschlossen. Erst ab dem 2. Januar 2024 können Oberhausenerinnen und Oberhausener an der Gabelstraße wieder Müll abgeben. Der Wertstoffhof an der Buschhausener Straße bleibt geöffnet.

Die Stoag leidet derzeit unter Personalmangel. Weil so viele Busfahrerinnen und Busfahrer krank sind, musste das Verkehrsunternehmen Konsequenzen ziehen und eine Buslinie einstellen. Auch auf anderen Linie kommt es immer wieder zu Ausfällen. Das sorgt bei Fahrgästen momentan für Frust.

