Hoher Besuch: Caritas Oberhausen empfängt Minister Laumann

Oberhausen. Seit 40 Jahren gehört Schloss Bellinghoven zur Caritas Oberhausen. Menschen mit psychischer Erkrankung erhalten hier eine berufliche Perspektive.

Hoher Besuch auf Schloss Bellinghoven: Die Einrichtung in Rees bietet jungen Menschen mit psychischer Erkrankung und Suchtbiografie ein Zuhause und eine berufliche Perspektive. Seit 40 Jahren gehört sie zum Caritasverband Oberhausen – und das wird nun gefeiert. Zu diesem Anlass kommt sogar NRW-Gesundheits- und Sozialminister Karl-Josef Laumann (CDU) vorbei.

Laumann will sich am Donnerstag, 31. August 2023, ab 10.45 Uhr im Schloss Bellinghoven vor allem ein Bild von der Ausbildung machen. Vor zwei Jahren wurde sie mit Unterstützung des Ministers und des Landtagsabgeordneten Günther Bergmann auf ein neues Fundament gestellt. Im Fokus steht die individuelle Begleitung und Förderung der jungen Menschen, die sich in den Bereichen Schreiner, Schlosser und Zweiradmechaniker ausbilden lassen können. Es gibt Stütz- und Förderunterricht, sozialpädagogische Betreuung und betriebliche Praktika.

Laumann will mit Expertinnen und Experten sprechen, sich über die Inhalte der Ausbildung informieren, aber auch über Schwierigkeiten bei der Finanzierung.

