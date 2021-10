Hoffnung für den Sterkrader Wald? Bundesplan rechtswidrig

Oberhausen. Ein neues Gutachten zeigt: Der aktuelle Verkehrsbedarfsplan des Bundes ist rechtswidrig. Was das Bündnis für den Sterkrader Wald nun fordert.

Das Bündnis für den Erhalt des Sterkrader Waldes schöpft neue Hoffnung. Ein neues Rechtsgutachten, beauftragt vom Bund für Umwelt und Naturschutz BUND, zeigt: Der aktuelle Bundesverkehrswegeplan 2030 ist verfassungswidrig, da der Klimaschutz keine angemessene Berücksichtigung findet.

Begründet wird dies im Rechtsgutachten so: „Der gesetzliche Bedarfsplan 2030 für die Bundesfernstraßen erfüllt nicht die Anforderungen an eine Strategische Umweltprüfung und muss deshalb aus unionsrechtlichen Gründen im Einzelfall unangewendet bleiben.“ Was dies genau für die Planungen in Oberhausen bedeutet, bleibt abzuwarten. [Lesen Sie auch: Darum lässt Oberhausen jetzt Bäume im Sterkrader Wald fällen]

Aus diesem Grund erneuern Cornelia Schiemanowski und Tobias Szczepanski, Vorsitzende des Bündnisses, ihre Forderungen an die Politik, ihre Verantwortung für zukünftige Generationen ernst zu nehmen: „Die Bürgerinnen und Bürger in Oberhausen wollen keinen jahrelangen Ausbau des Autobahnkreuzes, der neben dem Verlust von 5000 Bäumen im Sterkrader Wald Lärm, Dreck und eine stärkere Verkehrsbelastung nach Oberhausen bringt. Die Verkehrswende muss auch hier in unserer Stadt beginnen.“

Eine weitere Protestaktion ist bereits in Planung: Am Samstag, 30. Oktober, führt der Oberhausener Frauensalon im Literaturhaus eine Kunstperformance im Sterkrader Wald durch. Die Gruppe bedient sich bei der Schriftstellerin Astrid Lindgren und will die Veranstaltung unter das Motto „Es gibt kein Verbot für alte Weiber, auf Bäume zu klettern“ stellen. Den von Rodung bedrohten Bäumen sollen Namen gegeben werden. Beginn ist um 14 Uhr auf dem Parkplatz an der Hiesfelder Straße.

