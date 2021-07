Hörgenuss: Sonntägliche Sommerserenade auf Burg Vondern

In kammermusikalischer Besetzung spielt das Sinfonieorchester Ruhr am Sonntag, 11. Juli auf Burg Vondern.

Oberhausen. Der Freistil-Sommer bietet ein facettenreiches Kulturprogramm in Oberhausen. Am nächsten Sonntag gibt es klassische Klänge auf Burg Vondern.

Kulturfreunde können sich auf ein besonderes Klangerlebnis freuen: Am Sonntag, 11. Juli, findet um 11 Uhr die erste Open-Air-Sommerserenade „Sinfonieorchester Ruhr kammermusikalisch“ auf Burg Vondern statt.

Dieses Konzert ist Teil des Freistil-Sommers. Es erklingt ein musikalischer Blumenstrauß mit Werken aus Barock, Klassik und Romantik. Mit dabei: das Streichquintett des Sinfonieorchesters Ruhr und Josef Hulok am Horn.

Ein 70-minütiges Konzert unter freiem Himmel

Das von der Mülheimer Cellistin Carolin Schröder gegründete und in Oberhausen bekannte Sinfonieorchester Ruhr lädt erneut in diesem Jahr in kleinster kammermusikalischer Besetzung zu einem sommerlichen Konzertgenuss mit Mozarts 3. Salzburger Sinfonie, dem Hornkonzert in D- Dur sowie Werken unter anderem von Boccherini, Haydn und Lehar.

Die Dauer des Konzertes beträgt rund 70 Minuten ohne Pause. Auch wenn der Eintritt zur Serenade frei ist, müssen wegen der Nachverfolgbarkeit Karten beim Theater Oberhausen erworben werden: www.theater-oberhausen.de.

