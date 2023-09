"Hömma"-Festival mit Jazz-Varianten von Pop bis Flamenco

Oberhausen. Oberhausens ureigenes Jazzfestival vereint in der siebten Auflage Jazz mit Volksmusik, mit Singer-Songwriter-Pop und mit Disco-Grooves.

„Hömma“, Oberhausens ureigenstes Jazzfestival, hat sein Idealformat gefunden: ein kompaktes Wochenende mit sieben feinen Konzerten ganz unterschiedlicher Jazz-Spielarten. Vom Freitag, 6., bis Sonntag, 8. Oktober, stellen sechs stimmungsvolle Innenstadt-Adressen die Schauplätze für die siebte „Hömma“-Auflage seit 2017. „Wir freuen uns sehr“, sagt Festival-Macher Uwe Muth, "dass wir wieder ein attraktives Programm mit Top-Künstlern bieten können.”

Die großen Worte bestätigen sogleich die Auftakt-Gäste am Freitag, 6. Oktober, um 20 Uhr im Ebertbad: Denn in der Badeanstalt taucht das zündende Nonett Jazzkantine per Kopfsprung in die Welt der Discomusik – alles im bandeigenen Mix aus Funk, Soul und Rap. Freuen darf man sich auf einen extrem tanzbaren Sound, den man „Disco-Jazz“ nennen könnte. Der unverwechselbare Kantinen-Sound, der erstmals in Deutschland Elemente von Jazz und Hip-Hop miteinander verschmolz, animierte immer wieder die unterschiedlichsten Musiker zur Mitarbeit: von Götz Alsmann und Till Brönner bis zum Wu-Tang-Clan und Smudo.

Die späte Stunde am Freitag um 22 Uhr gehört dem Peter Engelhardt Trio und zwar im Obergeschoss der Theaterkneipe Falstaff, Ebertstraße 70. Ein Heimspiel also für den versierten Theatermusiker, Gitarristen und Komponisten, der als Bandleader auf das klassische Orgeltrio-Format der röhrenden Sixties zurückgreift. Mit Organist Kai Weiner und Schlagzeuger Marcus Rieck vereint er Einflüsse der frühen Jazz-Rock-Pioniere, Anleihen des Krautrock und die epischen Klanggemälde der britischen Rockgrößen der 1970er.

Alphorntuten und Feengesang

Ein neuer "Hömma"-Schauplatz ist am Samstag, 7. Oktober, um 18 Uhr das "Leerstand" genannte Domizil des Vereins Kitev im Turm des Hauptbahnhofs. Gerade heimgekehrt aus den legendären Abbey-Road-Studios, wo das Axel-Fischbacher-Trio sein neues Album eingespielt hat, gibt sich der 67-jährige Meistergitarrist aus Lübeck die Ehre – und hat mit Agnes Kluge eine jüngere Kollegin mitgebracht, um mit Jazzstandards zu verzaubern.

Das Allgäuer Trompetenwunder Matthias Schriefl hat sich längst in die Herzen des Gdanska-Publikums gespielt. Aber wer ist "Matria"? So nennt sich sein am Samstag um 19.30 Uhr in der Christuskirche an der Nohlstraße zu erlebendes Duo mit der Feenstimme Tamara Lukasheva. Gemeinsam erkunden sie und er alpine und ukrainische Volksmusiken. "Matria" verspricht Musik, die zu einer Zuflucht wird, die Menschen verbindet – in einem Kirchenschiff, für das "Hömma"-Macher Uwe Muth ein besonderes Klangerlebnis erwartet.

Last, not least, beehrt am Samstag um 21.30 Uhr ein ganz junger Crooner alter Schule das älteste soziokulturelle Zentrum im Lande, die Fabrik K14, Lothringer Str. 54. Atrin Madanis Debütalbum „Where are we now?“ ist eine Liebeserklärung an jene Magie, die entsteht, wenn sich Worte und Melodien zu großen Erzählungen formen. Mit diesem Sänger werden sie zu cineastischen Seelenpanoramen. Madani widmet sich einer Song-Auswahl, die im Jazz noch weitgehend unbesungen geblieben ist – nämlich der Singer-Songwriter-Kunst der 1970er Jahre. Den leitmotivischen Song allerdings nahm sich Madani aus David Bowies anrührender Berlin-Hommage von 2013.

Eine junge Schlagzeugerin, deren Vater noch dazu einst als Musiker im Oberhausener Ensemble wirkte, eröffnet das Konzertdoppel am Sonntag, 8. Oktober, um 18 Uhr im Theater am Will-Quadflieg-Platz. Gegründet hat Lisa Wilhelm ihr Quartett an der Musikhochschule Stuttgart, gleich mit dem Ziel, einen ganz eigenen Sound zu finden. Die 24-Jährige, die zur Elbphilharmonie Jazz Academy gehörte und in Hamburg für Thalia-Inszenierungen trommelte, ist eben nicht nur am Jazz vielseitig interessiert. Ihre Passion für Pop-Musik schimmert in den schönen verfänglichen Melodien ihres Quartetts.

Flamenco-Feuer aus Gelsenkirchen

Zum "Hömma"-Ausklang am Sonntag um 19.45 Uhr lässt der im Revier bestens bekannte Rafael Cortés die Saiten flirren. Der 49-jährige Flamenco-Grande aus Gelsenkirchen gab bereits als Elfjähriger sein Solo-Debüt – und ist nun im Theater mit seinem Sohn und Lebensretter Rafael zu erleben.

Karten für Jazz-Fans gibt's von 10 bis 28 Euro Einen Festivalpass gibt's für "Hömma"-Begeisterte leider nicht – dazu ist wohl die Spannweite der Einzelpreise zu unterschiedlich. So ist der Auftakt mit der "Jazzkantine" im Ebertbad mit 28 Euro gleich das teuerste Konzert. Peter Engelhardt ist für 10 Euro zu erleben, "Matria" und Atrin Madani ebenfalls. Karten für Axel Fischbacher kosten 15 Euro und für das Sonntags-Doppelkonzert im Theater 20 Euro. Einen Vorverkauf gibt's nur für die beiden Schauplätze Ebertbad, 0208 8106 570, und Theater Oberhausen, 0208 8578 184.

