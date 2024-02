Höhere Parkgebühren für SUV? „Perfekte Einnahmequelle“

Oberhausen In Paris sollen Touristen mit SUV höhere Parkgebühren zahlen. Das könnte auch für die klamme Kommune Oberhausen interessant sein, finden einige.

Das Thema trifft offensichtlich einen Nerv. In Paris ließ die Stadtverwaltung die Bürger darüber abstimmen, ob für SUV künftig die Parkgebühren im Zentrum verdreifacht werden sollen. Die Regelung betrifft nur Besucher der französischen Landeshauptstadt. Das Votum fiel zwar positiv aus, allerdings machten auch nur sechs Prozent mit.

Die große Mehrheit der Pariser ließ das Thema also kalt. In Deutschland wird der Vorschlag allerdings heftig diskutiert. Vermutlich liegt es daran, dass jeder schon mal seine Erfahrungen mit zu großen Autos für zu kleine Parklücken gesammelt hat. Auch in Oberhausen ist Parkraum knapp, und nicht nur das: Der städtische Geldsäckel ist ebenfalls leer. Könnte eine Parkgebühr den Haushalt entlasten?

Höhere Parkgebühren für SUV: Diskussionen unter Oberhausenern

Das fragen sich offenbar auch Nutzerinnen und Nutzer auf Facebook. Der Vorschlag aus Paris kommt bei einigen gut an: „Ach, eine neue Einnahmequelle“, kommentiert ein Nutzer auf unserer Seite und bekommt viel Zuspruch. Auch eine andere Nutzerin sieht damit eine „perfekte Einnahmequelle für die Stadt“. Soeben hat der Rat der Stadt Oberhausen einen Sparplan verabschiedet, der unter anderem die Erhöhung der Hundesteuer und eine Gebühr für E-Roller vorsieht. Die Parkgebühren sollen derweil nicht angehoben werden.

Andere halten es schlicht für „Schwachsinn“ oder weisen auf die Unterschiede zwischen den Städten hin. „Ok, da die Regelung in Paris nur für Touristen gilt, hat das wohl für Oberhausen wenig Relevanz, da wir nicht annähernd so viele Touristen haben wie Paris“, schreibt Karsten Heuser. Auch Ralf Rabowski bezweifelt, ob es klug wäre, ausgerechnet Touristen zur Kasse zu bitten: „Paris ist wie Oberhausen hoch verschuldet und leider unter dem Verfall der Infrastruktur. Ob es da sinnvoll ist, es sich mit dem Mittelstand oder Touristen zu verderben, sei mal dahingestellt“, schreibt er. Die Idee sei „ideologischer Schwachsinn und völlig undurchdacht“.

Parkgebühren für SUV: Linkspolitiker befürwortet Vorschlag

Für eine gute Idee hingegen hält Sascha Wagner den Vorschlag. Der Oberhausener Landeschef der Linkspartei in NRW findet: „Das sollte auch hier Schule machen“. Auch andere Nutzer glauben, dass sich dadurch innerstädtische Probleme lösen lassen. „Ich fahre einen Mini one“, schreibt Mona Albert. „Leider kommt es immer öfter vor, dass ich Limbo schlängeln muss, damit ich in mein Auto komme. Links ein SUV und rechts ein Transporter!“ Mit mehr Rücksicht bräuchte es allerdings keine Zusatzgebühren.

Ein Streit entbrennt unter den Facebook-Nutzern, ob nun ein SUV umweltschädlicher ist oder nicht. Einige berichten von ihren Erfahrungen, dass sie mit einem neuen SUV deutlich weniger Sprit verbrauchen würden. Andere verweisen darauf, dass es umweltschonender sei, ein E-SUV zu fahren als einen Diesel. Für Kritiker spielt auch das Gewicht eine Rolle, denn E-SUV wiegen mehr. Detlef Kleinblotekamp outet sich als SUV-Fahrer. Er ist sogar für eine Eröhung der Parkgebühr: „Dann sollten aber auch die Parkboxen entsprechend groß sein.“

Die Pläne in Paris sehen vor, dass die Parkgebühren für SUV und schwere Autos im Stadtzentrum verdreifacht werden. Für eine Stunde Parken wären dann statt sechs Euro 18 Euro fällig. Für sechs Stunden wären es statt 75 Euro 225 Euro. Die neue Regelung soll ab dem 1. September greifen.

